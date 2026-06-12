رئيس مجلس الوزراء عرض مع النائب ميشال معوض التطورات الراهنة

عرض رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مع النائب ميشال معوض التطورات الراهنة.



وعقد سلام لقاء، في حضور وزراء الصناعة جو عيسى الخوري، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، والزراعة نزار هاني، مع ممثلين عن القطاعين الصناعي والزراعي، خصص لمواكبة استئناف الصادرات إلى المملكة العربية السعودية.



وأطلعهم على التدابير الوقائية التي ستتخذ في هذا المجال.

كما بحث رئيس مجلس الوزراء مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل في نتائج زيارته لباكستان، والأوضاع في الجنوب، والجانب العسكريّ من المفاوضات المرتقبة في واشنطن.