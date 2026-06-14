الرئيس السوريّ: ما يشاع عن دخول سوريا إلى لبنان عار من الصحة

دعا الرئيس السوريّ أحمد الشرع مواطنيه إلى التكاتف باعتباره السبيل لبناء سورية وإعادتها إلى مكانتها التاريخية الحقيقية.

وقال: “سوريا جريحة وتحتاج إلى الكثير من العمل مع بعضنا لمداواتها”.

وشدّد الشرع على أنّ ما يشاع عن دخول سوريا إلى لبنان عار من الصحة.

ورأى أنّ يتعلق بترسيم الحدود، ليس أولوية في الوقت الراهن، لاسيما في ظل ما يشهده لبنان من أزمات ونزوح داخليّ يقدر بنحو مليون ونصف المليون شخص.

ولفت إلى وجود أولويات للعلاقة بين سوريا ولبنان.

وقال: “هناك جرح لبنانيّ، بسب تدخّل النظام المخلوع في لبنان، وهناك جرح سوريّ بسبب تدخل حزب الله في سوريا”.