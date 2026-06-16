الوكالة الوطنية للإعلام: 4 شهداء في غارات إسرائيلية على ميفدون وشوكين

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الجيش الإسرائيلي صعّد من وتيرة اعتداءاته عصر اليوم، فاستهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة ميفدون، ثم عمد الى قصف المكان عقب تجمّع الأهالي قبل أن تستهدف سيارة ثانية في البلدة.



وذكرت أن مسيرة استهدفت سيارة ثالثة في بلدة شوكين ليرتفع مجموع الاعتداءات إلى 3 ما أسفر وفق حصيلة أولية الى استشهاد أربعة مواطنين ووقوع جرحى.



وأوضحت أن فرق الدفاع المدني في الهيئة الصحية الاسلامية وكشافة الرسالة الاسلامية والصليب الاحمر اللبناني عملت على إخلاء الشهداء والإصابات.