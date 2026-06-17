رجي يستقبل السفير السعودي الجديد

استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي سفير المملكة العربية السعودية الجديد فهد بن عبد الرحمن الدوسري، الذي سلّمه نسخة عن أوراق اعتماده.



وكان اللقاء مناسبة لاستعراض عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاقها، وتأكيد متانتها.



وأعرب الوزير رجي عن أمله بأن يوفَّق السفير السعودي الجديد في مهامه الدبلوماسية، معوّلاً على التعاون البنّاء بين الجانبين في خدمة العلاقات الأخوية الراسخة بين لبنان والمملكة العربية السعودية.