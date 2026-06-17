البستاني بعد جلسة لجنة الاقتصاد: هناك ضبط للتهريب وتحسن في الإيرادات الجمركية

استضافت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط النائب فريد البستاني في جلسة لجنة الاقتصاد الوزير السابق فادي عبود "الذي لديه خبرة في الاقتصاد والصناعة".وقال البستاني: "منذ فترة اصبح بامكاننا الدخول إلى كل ناحية من مرفأ بيروت، وبدأنا نرى تحولا كبيرا وتحسنا في أدائه، والسبب الاول، أن هناك قرارا سياسيا لتحسينه وتطويره".ولفت إلى وجود ضبط للتهريب وتحسن في الإيرادات الجمركية.وأوضح البستاني استماعهم في الجلسة إلى الوزير السابق عبود، وكانت نظرة شاملة الى دور المرفأ، "ودخلنا في التقنيات، ولدى الوزير عبود أمور جديدة، كما اننا عدنا إلى دراسة تاريخية لدور مرفأ بيروت والاهراءات ومخزون الحبوب، وكان لدى الوزير عبود نظرية مهمة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص ونحن نؤيدها".