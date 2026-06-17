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تيمور جنبلاط عرض مع نقيب محامي بيروت التطورات السياسية والقضائية

أخبار لبنان
2026-06-17 | 10:41
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تيمور جنبلاط عرض مع نقيب محامي بيروت التطورات السياسية والقضائية
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تيمور جنبلاط عرض مع نقيب محامي بيروت التطورات السياسية والقضائية

استقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، في مكتبه، في كليمنصو، نقيب المحامين في بيروت المحامي عماد مرتينوس، يرافقه أمين سر النقابة المحامي نديم حمادة.

وخلال اللقاء، تم البحث في الأوضاع العامة والتطورات السياسية والقضائية، إلى جانب عدد من القضايا المتعلقة بالشأن القانوني ودور نقابة المحامين.

وحضر اللقاء عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور، وأمين السر العام في "التقدمي" ظافر ناصر، وعضو مجلس قيادة الحزب المحامي نشأت الحسنية، ومفوضة العدل والتشريع المحامية سوزان إسماعيل، ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.
 

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