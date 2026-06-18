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حزب الله: العدو يحاول منذ 4 أيام التقدم باتجاه كفرتبنيت وتلة علي الطاهر وتصدينا لكل محاولات التقدم

أخبار لبنان
2026-06-18 | 10:34
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حزب الله: العدو يحاول منذ 4 أيام التقدم باتجاه كفرتبنيت وتلة علي الطاهر وتصدينا لكل محاولات التقدم
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حزب الله: العدو يحاول منذ 4 أيام التقدم باتجاه كفرتبنيت وتلة علي الطاهر وتصدينا لكل محاولات التقدم

أعلنت غرفة عمليّات حزب الله أن جيش العدوّ الإسرائيليّ، يحاول منذ 4 أيّام، التقدّم باتّجاه بلدة كفرتبنيت ومنطقة علي الطاهر عبر أكثر من مسار مدعومًا بقصف مدفعيّ عنيف يستهدف المنطقة وإطباق جوّيّ استخباريّ تنفّذه طائرات العدوّ الاستطلاعيّة. 

ولفتت الى أن عناصر الحزب تصدوا لكل المحاولات عبر استهداف تحرّكات وتحشّدات العدوّ بالصواريخ والمسيّرات والمحلّقات الانقضاضيّة، ممّا كبّد العدوّ خسائر كبيرة بين ضبّاطه وجنوده وفي آليّاته، اضطرّ خلالها إلى التراجع وزجّ الطائرات المروحيّة تحت غطاء دخانيّ ومدفعيّ في الليل لسحب خسائره.

وقالت: "يوم أمس الأربعاء 17-06-2026، الساعة 8:00، وبعد رصد قوّة مشاة من جيش العدوّ الإسرائيليّ تتسلّل للتموضع في الأطراف الشماليّة الشرقيّة لبلدة كفرتبنيت، وبنداء يا أبا عبد الله، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلاميّة بسرب من المسيّرات ومحلّقات أبابيل الانقضاضيّة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح، ثمّ استكمل المجاهدون هجومهم بصليات صاروخية وقذائف مدفعية باتّجاه منطقة الهدف".
وأضافت: "عند الساعة 1:50 من فجر اليوم الخميس 18 - 06 – 2026، وأثناء محاولة العدوّ التحشيد مجدّدًا عند منطقة المعبر، استهدف المجاهدون دبّابة ميركافا بالأسلحة المناسبة وحقّقوا إصابة مؤكّدة ما أجبر القوّة المتحشّدة على الانسحاب من المنطقة".

وأكدت الغرفة أنّ قوّات العدوّ لا تزال تتواجد عند الأطراف الجنوبيّة لبلدة كفرتبنيت لجهة أرنون، وأن منطقة كفرتبنيت - علي الطاهر ستبقى عصيّة على توغّل العدوّ، وسيسطّر المجاهدون فيها ملاحم كربلائيّة دفاعًا عن بلدهم وشعبهم.

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