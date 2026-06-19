"وطن الإنسان": فكرة تلزيم لبنان للخارج تستحضر ذاكرة موجعة وتفعيل مرفقي القليعات وجونية تحولٌّ مفصلي

الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
26
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
26
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"وطن الإنسان": فكرة تلزيم لبنان للخارج تستحضر ذاكرة موجعة وتفعيل مرفقي القليعات وجونية تحولٌّ مفصلي
أخبار لبنان
2026-06-19 | 03:34
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
"وطن الإنسان": فكرة تلزيم لبنان للخارج تستحضر ذاكرة موجعة وتفعيل مرفقي القليعات وجونية تحولٌّ مفصلي
عقد المجلس التّنفيذي لـ"مشروع وطن الإنسان" اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب نعمة أفرام، وحضور الأعضاء. وبعد التداول في التطورات محليًا وإقليميًا ودوليًا.
واعتبر "مشروع وطن الإنسان" أن توقيع ورقة التفاهم بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران قد أرسى مناخًا إيجابيًا من شأنه أن ينعكس على مسار المفاوضات الجارية في واشنطن، وأن يفتح نافذة أمل نحو تهدئة مستدامة في المنطقة. كما يشكّل هذا المسار فرصةً يجب استثمارها لتثبيت انسحاب فعلي للجيش الإسرائيلي من الجنوب اللبناني، واستعادة الدولة اللبنانية سيادتها الكاملة على جميع أراضيها، وتطبيق مبدأ حصرية السلاح بيد المؤسسات الشرعية للدولة.
وأكّد المجلس التنفيذي أن اللبنانيين دفعوا أثمانًا باهظة نتيجة تحميل قضايا لبنان إلى الخارج، ولا سيّما إلى سوريا في مراحل سابقة. وإن إعادة طرح هذا الخيار، ولو في ظل نظام سوري جديد برئاسة الرئيس أحمد الشرع وتوجهاته الإيجابية، يشكّل تحدّيًا ومسًّا بالكرامة الوطنية، واستحضارًا لذاكرة جماعية موجعة، ومصدر قلق على الاستقرار الداخلي. ومن هنا، يدعو المجلس جميع القوى اللبنانية إلى الالتزام الكامل تحت سقف الدولة، وتغليب ما يجمع اللبنانيين، من أجل التوصّل إلى حلول وطنية داخلية صِرف.
وتوقف المجلس التنفيذي عند عودة الحياة إلى لبنان من بوابتي مطار القليعات ومرفأ جونية، واعتبر المجتمعون أن إعادة تأهيل وتفعيل هذين المرفقين الحيويّين، وهبوط أوّل طائرة في القليعات وانطلاق أولى الرحلات البحريّة السياحيّة، يشكّل نقطة تحوّل استراتيجية مفصليّة وخصوصاّ على طريق تحقيق الإنماء المتوازن، وتعزيز اللاّمركزيّة البنّاءة، وتنشيط الحركة الاقتصاديّة والسياحيّة، وخلق فرص عمل جديدة، لا سيّما في منطقتي الشّمال وجبل لبنان.
وفي هذا السياق، توجّه المجتمعون بالتحية إلى القيّمين على هذه الخطوات الاستراتيجية، من جهات رسميّة وخاصّة، متمنّين لهم التوفيق والنجاح.
أخبار لبنان
الإنسان":
تلزيم
لبنان
للخارج
تستحضر
ذاكرة
موجعة
وتفعيل
مرفقي
القليعات
وجونية
تحولٌّ
مفصلي
التالي
قوى الأمن: توقيف اثنين نفّذا عمليات سلب في جبل لبنان
إسرائيل تعلن مقتل أربعة من عسكرييها في لبنان
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-04-30
"وطن الإنسان": التمسّك بالتفاوض ورفض التخوين واستثمار التحوّل الأميركيّ
أخبار لبنان
2026-04-30
"وطن الإنسان": التمسّك بالتفاوض ورفض التخوين واستثمار التحوّل الأميركيّ
0
أخبار لبنان
2026-04-02
"وطن الإنسان": لبنان مخطوف والحلّ بالعودة إلى الدولة والمفاوضات
أخبار لبنان
2026-04-02
"وطن الإنسان": لبنان مخطوف والحلّ بالعودة إلى الدولة والمفاوضات
0
أخبار لبنان
2026-06-11
"وطن الإنسان": لا خلاص إلاّ بالدولة وترحيب بعودة الصادرات إلى السعودية
أخبار لبنان
2026-06-11
"وطن الإنسان": لا خلاص إلاّ بالدولة وترحيب بعودة الصادرات إلى السعودية
0
أخبار لبنان
2026-04-23
جنبلاط على رأس وفد من التقدمي الاشتراكي يلتقي "مشروع وطن الإنسان"
أخبار لبنان
2026-04-23
جنبلاط على رأس وفد من التقدمي الاشتراكي يلتقي "مشروع وطن الإنسان"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
04:00
نقيبا المحامين في طرابلس وبيروت عرضا ووفد مع مدعين عامين إشكاليات تعترض انتظام العمل القضائي
أمن وقضاء
04:00
نقيبا المحامين في طرابلس وبيروت عرضا ووفد مع مدعين عامين إشكاليات تعترض انتظام العمل القضائي
0
أخبار لبنان
03:58
شحادة التقى ماكرون على هامش الدورة العاشرة من معرض VivaTech
أخبار لبنان
03:58
شحادة التقى ماكرون على هامش الدورة العاشرة من معرض VivaTech
0
أمن وقضاء
03:46
القاضي باسيل يتخذ قرارًا بتوقيف باسم زيدان لتعذيبه قطة حتى الموت أمام قاصرات
أمن وقضاء
03:46
القاضي باسيل يتخذ قرارًا بتوقيف باسم زيدان لتعذيبه قطة حتى الموت أمام قاصرات
0
أمن وقضاء
03:44
قوى الأمن: توقيف اثنين نفّذا عمليات سلب في جبل لبنان
أمن وقضاء
03:44
قوى الأمن: توقيف اثنين نفّذا عمليات سلب في جبل لبنان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
03:31
إسرائيل تعلن مقتل أربعة من عسكرييها في لبنان
خبر عاجل
03:31
إسرائيل تعلن مقتل أربعة من عسكرييها في لبنان
0
أخبار لبنان
03:58
شحادة التقى ماكرون على هامش الدورة العاشرة من معرض VivaTech
أخبار لبنان
03:58
شحادة التقى ماكرون على هامش الدورة العاشرة من معرض VivaTech
0
أمن وقضاء
03:44
قوى الأمن: توقيف اثنين نفّذا عمليات سلب في جبل لبنان
أمن وقضاء
03:44
قوى الأمن: توقيف اثنين نفّذا عمليات سلب في جبل لبنان
0
أمن وقضاء
2026-02-20
الجيش يواصل عملياته لمكافحة الاتجار بالمخدرات ويوقف 7 مواطنين
أمن وقضاء
2026-02-20
الجيش يواصل عملياته لمكافحة الاتجار بالمخدرات ويوقف 7 مواطنين
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:19
فانس لم يتوجه إلى سويسرا
أخبار دولية
03:19
فانس لم يتوجه إلى سويسرا
0
أخبار لبنان
00:14
مجازر وسلسلة غارات نفّذها الجيش الإسرائيليّ في ظل وقف إطلاق النار
أخبار لبنان
00:14
مجازر وسلسلة غارات نفّذها الجيش الإسرائيليّ في ظل وقف إطلاق النار
0
تقارير نشرة الاخبار
16:35
بعد التدمير اعمار وبعد الموت حياةٌ... هذا هو قضاء صور
تقارير نشرة الاخبار
16:35
بعد التدمير اعمار وبعد الموت حياةٌ... هذا هو قضاء صور
0
حال الطقس
13:59
طقس معتاد مع استقرار نسبي في درجات الحرارة
حال الطقس
13:59
طقس معتاد مع استقرار نسبي في درجات الحرارة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
من رونالدو إلى كين… أبرز محطات كأس العالم حتى الآن
تقارير نشرة الاخبار
13:54
من رونالدو إلى كين… أبرز محطات كأس العالم حتى الآن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
أوكرانيا تستهدف شريان الوقود في موسكو
تقارير نشرة الاخبار
13:48
أوكرانيا تستهدف شريان الوقود في موسكو
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
مدرسة المواطنية… تحيةٌ لصمود المدرسة في زمن الحرب
تقارير نشرة الاخبار
13:44
مدرسة المواطنية… تحيةٌ لصمود المدرسة في زمن الحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
بعد ٦ سنوات على النيترات: مواد خطيرة في المرفأ... لم نتعلّم!
تقارير نشرة الاخبار
13:41
بعد ٦ سنوات على النيترات: مواد خطيرة في المرفأ... لم نتعلّم!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
جدول الضمان الإجتماعي يتوسّع إلى نحو 2850 عملاً طبيا
تقارير نشرة الاخبار
13:39
جدول الضمان الإجتماعي يتوسّع إلى نحو 2850 عملاً طبيا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:07
انخفاض في أسعار المحروقات
اقتصاد
02:07
انخفاض في أسعار المحروقات
2
أخبار لبنان
00:14
مجازر وسلسلة غارات نفّذها الجيش الإسرائيليّ في ظل وقف إطلاق النار
أخبار لبنان
00:14
مجازر وسلسلة غارات نفّذها الجيش الإسرائيليّ في ظل وقف إطلاق النار
3
خبر عاجل
12:55
محمود قماطي وسليمان فرنجية ووائل قسطنطين على لائحة العقوبات الاميركية
خبر عاجل
12:55
محمود قماطي وسليمان فرنجية ووائل قسطنطين على لائحة العقوبات الاميركية
4
أخبار لبنان
02:21
حصيلة غير نهائية للمجازر الإسرائيلية على قرى جنوب لبنان وبلداته
أخبار لبنان
02:21
حصيلة غير نهائية للمجازر الإسرائيلية على قرى جنوب لبنان وبلداته
5
رياضة
07:51
بعد خيبة الأمل البرتغالية... إليكم أول تعليق من رونالدو بعد التعادل مع الكونغو
رياضة
07:51
بعد خيبة الأمل البرتغالية... إليكم أول تعليق من رونالدو بعد التعادل مع الكونغو
6
خبر عاجل
04:48
ترامب: هؤلاء الحمقى الذين يعتقدون أنني لم أكن حازمًا بما فيه الكفاية تجاه إيران في وقت سجّل فيه سوق الأسهم مستوىً قياسيًا جديدًا فيما تتهاوى أسعار النفط هم إما حاسدون أو سيئون أو أغبياء
خبر عاجل
04:48
ترامب: هؤلاء الحمقى الذين يعتقدون أنني لم أكن حازمًا بما فيه الكفاية تجاه إيران في وقت سجّل فيه سوق الأسهم مستوىً قياسيًا جديدًا فيما تتهاوى أسعار النفط هم إما حاسدون أو سيئون أو أغبياء
7
خبر عاجل
11:06
معلومات للـLBCI: بناء على كتاب من الانتربول تم التحقيق مع ر.ط للإشتباه بإستيراده معدات تستعمل لتصنيع مسيرات لحزب الله وتوقيفه واحالته الى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الذي اشار بتوقيفه واحاله موقوفا الى قاضي التحقيق العسكري الأول غادة ابو علوان
خبر عاجل
11:06
معلومات للـLBCI: بناء على كتاب من الانتربول تم التحقيق مع ر.ط للإشتباه بإستيراده معدات تستعمل لتصنيع مسيرات لحزب الله وتوقيفه واحالته الى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الذي اشار بتوقيفه واحاله موقوفا الى قاضي التحقيق العسكري الأول غادة ابو علوان
8
أخبار لبنان
00:03
الخارجية الأميركية فرضت عقوبات على مسؤولين لبنانيين متحالفين مع حزب الله
أخبار لبنان
00:03
الخارجية الأميركية فرضت عقوبات على مسؤولين لبنانيين متحالفين مع حزب الله
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More