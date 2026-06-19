كركي: الضمان يستعيد عافيته أعمال طبيّة جديدة وزيادة تعرفات

قرر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وضع جدول أعمال طبيّة جديد ، ليضمّ اليوم نحو 2860 عملاً طبيّاً، لتغطية كافّة أنواع علاجات المضمونين، بما يواكب التطوّرات والمستجدّات في مجالات الطبابة والاستشفاء. وأصبح بالتالي بمقدور كافّة المؤسسات الضامنة ومقدّمي الخدمات الصحيّة قي لبنان الاعتماد عليه.

كما قرر توسيع أعمال المعالجة الشعاعيّة المعتمدة لدى الصندوق، بحيث ارتفع عدد أنواعها من 3 إلى 6 أنواع، مع تعديل البدلات المقطوعة العائدة لها لتتراوح بين 1000 و4400 دولار أميركي، تبعاً لنوع العمل الطبي المعتمد. بما يسمح بتغطية كافّة أنواع العلاجات بالأشعة المتوفّرة للمضمونين في لبنان.

كما قرّر إدراج البدل المقطوع لعمليّة زراعة القوقعة Cochlear Implant ضمن تقديمات الصندوق، بحيث تبلغ قيمة التغطية نحو 20 ألف دولار أميركي، الأمر الذي يفتح المجال أمام المرضى، ولا سيّما الأطفال الذين يعانون من مشاكل سمعيّة حادّة، للحصول على علاج متخصّص كانت كلفته تشكّل عائقاً كبيراً أمام عائلات كثيرة.

وعلى صعيد المستلزمات الطبيّة، ادرج الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المستلزمات الخاصة بالغسيل البريتوني على جدول المستلزمات الطبيّة، وتحديد كلفة تغطيتها استناداً إلى الأسعار الرائجة في لبنان حالياً.



