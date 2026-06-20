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بعد الاعتداءات الاسرائيلية وتدمير فرع مصرف لبنان بالنبطية... جابر: مطلوب من الدولة الراعية للاتفاق التدخل الحاسم وإلزام إسرائيل بالوقف الفوري للنار
أخبار لبنان
2026-06-20 | 14:21
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بعد الاعتداءات الاسرائيلية وتدمير فرع مصرف لبنان بالنبطية... جابر: مطلوب من الدولة الراعية للاتفاق التدخل الحاسم وإلزام إسرائيل بالوقف الفوري للنار
علق وزير المالية ياسين جابر على الاعتداءات الاسرائيلية التي أدت اليوم الى تدمير العديد من الأبنية والبنى التحتية في النبطية ومنطقتها كما أدت الى تدمير فرع مصرف لبنان المركزي في النبطية.
وقال: "صحيح ألا شيء أغلى من أرواح الناس التي تزهق منها اسرائيل يومياً العشرات، ولا ما يعوض خسارتهم، وكل الذرائع إزاء استهدافها الشيوخ والمسنيين وتدمير المساكن وتجريفها، تبقى ساقطة أمام الجرائم المرتكبة بحق البشر والحجر. وما يزيد من العدائية الاسرائيلية أن ذلك يجري في وقت يفترض أننا دخلنا في حيز وقفٍ لاطلاق النار، فكيف بخلاف ذلك".
وأضاف جابر: "رغم انخراط لبنان الرسمي في مفاوضات مباشرة برعاية أميركية، فإن استمرار عمليات التدمير الممنهج والتي امتدت لتطال المؤسسات الرسمية، من سراي النبطية سابقاً الى استهداف عناصر أجهزة عسكرية من أمن الدولة وجيش لبناني، واليوم تدمير فرع مصرف لبنان المركزي في مدينة النبطية الذي كان حتى الساعات الأخيرة يشكل الرئة الوحيدة التي تسيير مالياً الحد الأدني من متطلبات الاغاثة، ما هو الاّ رسالة للدولة اللبنانية لا يمكن تفسيرها الاّ بغاية من اثنتين: إما لمضاعفة الضغوط على المفاوض اللبناني عشية الجولة الرابعة في واشنطن لاستمرار احتلالها للمناطق التي توغلت فيها، وإما لنسف عملية التفاوض برمتها وفرض أطماعها بالقوة. من هنا مطلوب من الدولة الراعية للاتفاق التدخل الحاسم وإلزام إسرائيل بالوقف الفوري للنار وضمان تطبيقه، والاّ نحن أمام مسار عدواني جديد لا يشرّد الجنوبيين وحسب إنما يمتد ليقوّض مؤسسات الدولة وهنا تصبح كل مرافق الدولة ومؤسساتها عرضة للمخاطر، وعاجزة عن القيام بأي دور مطلوب منها في هذا الظرف بالذات".
أخبار لبنان
ياسين جابر
الاعتداءات الاسرائيلية
تدمير
مصرف لبنان
النبطية
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