سامي الجميل: إيران لم تحمِ لبنان يومًا بل استخدمته ساحة لحروبها ومفاوضاتها

كتب رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل عبر حسابه على "اكس": "إيران لم تحمِ لبنان يومًا، بل استخدمته ساحةً لحروبها ومفاوضاتها. واليوم لا تدافع عن اللبنانيين، بل عن ذراعها العسكرية في لبنان لتستخدمها مجددًا عندما تقتضي مصالحها ذلك، ولو كان الثمن تدمير الجنوب ولبنان مرة أخرى. حماية لبنان تبدأ بإنهاء الوصاية الإيرانية، وحصر السلاح بيد الجيش، وتمكين الدولة من استعادة سيادتها كاملةً وتحرير الأرض بالدبلوماسية وإعادة بناء ما دمّرته إيران عبر حزب الله على مدى عقود".