سامي الجميل: إيران لم تحمِ لبنان يومًا بل استخدمته ساحة لحروبها ومفاوضاتها

#إيران لم تحمِ #لبنان يومًا، بل استخدمته ساحةً لحروبها ومفاوضاتها. واليوم لا تدافع عن اللبنانيين، بل عن ذراعها العسكرية في لبنان لتستخدمها مجددًا عندما تقتضي مصالحها ذلك، ولو كان الثمن تدمير الجنوب ولبنان مرة أخرى. حماية لبنان تبدأ بإنهاء الوصاية الإيرانية، وحصر السلاح بيد الجيش،…
— Samy Gemayel (@samygemayel) June 20, 2026
#إيران لم تحمِ #لبنان يومًا، بل استخدمته ساحةً لحروبها ومفاوضاتها. واليوم لا تدافع عن اللبنانيين، بل عن ذراعها العسكرية في لبنان لتستخدمها مجددًا عندما تقتضي مصالحها ذلك، ولو كان الثمن تدمير الجنوب ولبنان مرة أخرى. حماية لبنان تبدأ بإنهاء الوصاية الإيرانية، وحصر السلاح بيد الجيش،…