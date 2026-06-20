مسؤول في الجيش الإسرائيلي يؤكد تلقي أوامر من القيادة السياسية بوقف إطلاق النار بجنوب لبنان

أكد مسؤول في الجيش الإسرائيلي أن الجيش تلقى أوامر من القيادة السياسية بوقف القتال في جنوب لبنان، حيث تواصلت المواجهات بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي حزب الله رغم اعلان وقف لإطلاق النار الجمعة.



وقال المسؤول لوكالة فرانس برس: "تلقى الجيش الإسرائيلي توجيهات محدثة من المستوى السياسي بوقف إطلاق النار".



وأضاف أن القوات الإسرائيلية "لا تنفذ ضربات استباقية"، وإنما تعمل "بشكل دفاعي داخل المنطقة الأمنية" في جنوب لبنان.