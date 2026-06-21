الجيش ينعى العريف الشهيد سمير العبد

ترامب يهدد بقصف إيران ما لم تضبط "وكلاءها في لبنان"

ترامب يهدد بقصف إيران ما لم تضبط "وكلاءها في لبنان"

رضيعة حديثة الولادة عثر عليها في محلّة سقي طرابلس... هل من يعرف عنها أو عن أحد ذويها شيئًا؟