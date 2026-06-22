البستاني يؤكد لممثلي صندوق النقد الدولي على اهمية حماية اموال المودعين

كتب رئيس لجنة الإقتصاد الوطني النائب فريد البستاتي على حسابه على إكس: "‏التقيت برفقة النائب ناصر جابر مقرّر لجنة الإقتصاد النيابية، بالممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في لبنان فريدريكو ليما، الذي قدّم إلي الممثل الجديد للصندوق في لبنان يحيى سعيد، وكانت مناسبة لاستعراض مسار التعاون القائم بين لبنان وصندوق النقد الدولي، وللبحث في الملاحظات على قانون إعادة هيكلة المصارف، وأكدت على ضرورة حماية حقوق المودعين، كلّ المودعين وانه لا يجب ان يكون هنالك تفرقة بين الكبار والصغار وأن استعادة اموال المودعين هي باب إستعادة الثقة بالقطاع المصرفي إحياء الإقتصاد، وان قانون الإنتظام المالي يجب ان يتمحور حول هذا الموضوع وشرحت لهم ان القانون الذي تقدمت به في شباط 2025 يؤمّن هذا الأمر."