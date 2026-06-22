ممثل المنظمة الدولية للفرانكوفونية من قصر بعبدا: نتضامن مع لبنان بهذه المرحلة الصعبة

ممثل المنظمة الدولية للفرانكوفونية في الشرق الأوسط Levon Amirjanyan، بعد لقائه الرئيس جوزاف عون بحضور وزير الإعلام بول مرقص:
- جددنا التأكيد على تضامن المنظمة الدولية للفرانكوفونية والعائلة الفرنكوفونية مع لبنان في هذه المرحلة الصعبة.
- بحثنا مع الرئيس جوزاف عون سبل تعزيز… pic.twitter.com/m68j4efaZ1
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) June 22, 2026
ممثل المنظمة الدولية للفرانكوفونية في الشرق الأوسط Levon Amirjanyan، بعد لقائه الرئيس جوزاف عون بحضور وزير الإعلام بول مرقص:
- جددنا التأكيد على تضامن المنظمة الدولية للفرانكوفونية والعائلة الفرنكوفونية مع لبنان في هذه المرحلة الصعبة.
- بحثنا مع الرئيس جوزاف عون سبل تعزيز… pic.twitter.com/m68j4efaZ1