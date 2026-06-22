ممثل المنظمة الدولية للفرانكوفونية من قصر بعبدا: نتضامن مع لبنان بهذه المرحلة الصعبة

جدّد ممثل المنظمة الدولية للفرانكوفونية في الشرق الأوسط Levon Amirjanyan تأكيد تضامن المنظمة والعائلة الفرنكوفونية مع لبنان في هذه المرحلة الصعبة.



وقال بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون بحضور وزير الإعلام بول مرقص في قصر بعبدا: "بحثنا سبل تعزيز التعاون بين لبنان والمنظمة الدولية للفرانكوفونية".



وأضاف: "نواكب جهود لبنان في مجالات تعزيز اللغة الفرنسية والفرانكوفونية ومكافحة التضليل الإعلامي".



وأعلن أنه سلم الرئيس عون تقريراً أعدته المنظمة بشأن آليات تنظيم وسائل الإعلام ومكافحة التضليل الإعلامي، بناءً على طلب وزارة الإعلام.