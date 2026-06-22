الرئيس عون: نرحب بأي مساعدة لإنهاء الحرب لكننا نميّز بين المساعدة وبين التدخل في الشؤون الداخلية

أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون أن لبنان بلد ذات سيادة ولا أحد يفاوض عنه.



وقال لوفد من "رابطة الروم الكاثوليك": "نرحب بأي مساعدة لإنهاء الحرب، لكن نميّز بين المساعدة وبين التدخل في الشؤون الداخلية لأننا بلد ذات سيادة ولا احد يفاوض عنا".



وشدد الرئيس عون على أن الدولة لا الطوائف هي التي تحمي الجميع، ولا خيار إلا الدولة الواحدة والقوية التي تمثّل جميع اللبنانيين، مؤكدا أن العمل مستمر لتحقيق هذه الغاية.



ولفت الى أن "التنافس السياسي موجود ومشروع، لكن ذلك لا يجوز أن يعني وضع العصي في الدواليب أمام انطلاقة الدولة".



وأشار الى أن حق الاختلاف مقدس لكن الخلاف بين اللبنانيين غير مسموح خصوصاً في الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.



وأكد عون أن المدخل البديهي للقضاء على الفساد هو الحكومة الإلكترونية والقضاء الفاعل والمستقل".