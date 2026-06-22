الرئيس عون عرض مع متري التطورات الأخيرة

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا ، نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري، واجرى معه جولة افق تناولت الأوضاع المحلية والإقليمية في ضوء التطورات الأخيرة .