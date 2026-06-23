رجي من عمّان: لبنان يجب أن يكون شريكاً في رسم مستقبل المنطقة لا متلقياً للقرارات

كتب وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي عبر منصة"اكس": " شاركت في أعمال الدورة الـ165 لمجلس جامعة الدول العربية المنعقدة في عمّان على المستوى الوزاري، وشكرت الامين العام احمد ابو الغيط بمناسبة انتهاء مهامه وانتخاب أميناً عاما جديداً للجامعة، مثمّناً مواقفه الداعمة للبنان على مدار سنوات، وما بذله من جهود حثيثة في الدفاع عن مصالحه ومؤازرته في أصعب المراحل.







وفي الاجتماع التشاوري المغلق الذي سبق الجلسة الافتتاحية، ألقيت كلمة طلبت فيها من الدول العربية دعماً صريحاً للحفاظ على استقلالية المسار التفاوضي اللبناني عن المسار الأمريكي-الإيراني. وأكدت أن لبنان يجب أن يكون شريكاً فاعلاً في أي إطار إقليمي يُعدّ لبحث مستقبل الشرق الأوسط، لا أن يُقرَّر مصيره على طاولات لا يجلس إليها".