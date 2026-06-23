الحجار ترأس اجتماعا لمتابعة التحضيرات لتشغيل مطار القليعات: التنسيق الأمني أساس نجاح المشروع وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين

عقد وزير الداخلية أحمد الحجار اجتماعا في مكتبه، متابعة للإجراءات المتخذة على المستويات الأمنية والتشغيلية واللوجستية، واستكمالا للتحضيرات الجارية لتشغيل مطار رينيه معوض - القليعات.



وحضر الاجتماع قائد جهاز أمن مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت العميد الركن فادي كفوري، قائد سرية مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت في قوى الامن الداخلي العميد عزت الخطيب، رئيس دائرة أمن عام مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت العقيد جورج داغر، ممثل المديرية العامة للجمارك رئيس دائرة المسافرين في السوق الحرة المراقب أول شكري الحاج ورئيس مجلس إدارة شركة Sky Lounges Services زياد الملا.



وفي خلال الاجتماع، تم عرض خريطة المشروع المحدثة المستندة إلى الملاحظات المقترحة من الأجهزة الأمنية، والتي صادق عليها المجتمعون.



وأكد الوزير الحجار أن "مفتاح نجاح تشغيل مطار رينيه معوض - القليعات يكمن في التكامل والتعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية وجميع المعنيين"، مشددا على أن المرحلة المقبلة تتطلب أعلى درجات التنسيق لضمان حسن سير العمل وتقديم أفضل الخدمات إلى المسافرين".