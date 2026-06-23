شركة Sky Lounge Services: عملية التوظيف الرسمية لمطار رينيه معوض - القليعات لم تبدأ بعد

أكدت شركة Sky Lounge Services المكلفة بتطوير وتشغيل مطار رينيه معوض - القليعات، أن عملية التوظيف الرسمية للمطار لم تبدأ بعد، وأن كل الروابط والاستمارات والإعلانات المتداولة حالياً عبر بعض المواقع الإلكترونية أو منصات التواصل الاجتماعي لا تمتّ بصلة إلى الشركة ولا تُعتبر قنوات رسمية للتوظيف.وأوضحت الشركة أن فرق الموارد البشرية تعمل حالياً بشكل مكثف على استكمال الهيكلية التشغيلية للمطار وإعداد الوصف الوظيفي والمتطلبات الخاصة بكل منصب، بما يضمن اعتماد أعلى معايير الكفاءة والشفافية في عملية التوظيف.وذكرت أنه من المتوقع أن يتم الإعلان رسمياً عن الوظائف المتاحة وآليات التقديم خلال الفترة المقبلة عبر المنصات الرسمية للشركة، فور الانتهاء من الإجراءات التحضيرية اللازمة.ولفتت الشركة الى أن مشروع تطوير وتشغيل مطار رينيه معوض - القليعات يُعد من المشاريع الحيوية التي ستساهم في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة عبر قطاعات متعددة، تشمل عمليات المطار، والأمن، وخدمة العملاء، والخدمات اللوجستية، والصيانة، والإدارة، والخدمات التقنية.وقالت: "بالإضافة إلى فرص العمل المباشرة داخل المطار، من المتوقع أن يساهم المشروع في خلق فرص عمل غير مباشرة على نطاق واسع في قطاعات السياحة والضيافة والنقل والخدمات اللوجستية والتجزئة وغيرها من القطاعات الداعمة، مع توسّع النشاط التشغيلي للمطار وتزايد الحركة الاقتصادية المرتبطة به. وستُعطى الأفضلية، كلما أمكن ذلك، للمرشحين المؤهلين من عكار وشمال لبنان، بما يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية والاستفادة من الطاقات البشرية المتوافرة في المنطقة".وأكدت الشركة أن كل المستجدات المتعلقة بالتوظيف سيتم الإعلان عنها حصراً عبر القنوات الرسمية المعتمدة، داعيةً الراغبين بالانضمام إلى فريق العمل إلى متابعة هذه القنوات للحصول على المعلومات الدقيقة والموثوقة: