أدرعي: لإزالة تهديد فوري... الجيش الاسرائيلي هاجم مسلحين تم رصدهم بالقرب من قواته العاملة في المنطقة الأمنية جنوب لبنان

🔴لإزالة تهديد فوري: جيش الدفاع هاجم مخربين مسلحين تم رصدهم بالقرب من قوات جيش الدفاع العاملة في المنطقة الأمنية جنوب لبنان
🔸رصد جيش الدفاع قبل قليل خلية من المخربين المسلحين كانت تعمل بالقرب من قوات جيش الدفاع العاملة في المنطقة الأمنية في تلة علي الطاهر.
🔸حيث وفور رصد… pic.twitter.com/9cIiudsmaR
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 23, 2026
🔴لإزالة تهديد فوري: جيش الدفاع هاجم مخربين مسلحين تم رصدهم بالقرب من قوات جيش الدفاع العاملة في المنطقة الأمنية جنوب لبنان
🔸رصد جيش الدفاع قبل قليل خلية من المخربين المسلحين كانت تعمل بالقرب من قوات جيش الدفاع العاملة في المنطقة الأمنية في تلة علي الطاهر.
🔸حيث وفور رصد… pic.twitter.com/9cIiudsmaR