أدرعي: لإزالة تهديد فوري... الجيش الاسرائيلي هاجم مسلحين تم رصدهم بالقرب من قواته العاملة في المنطقة الأمنية جنوب لبنان

أعلن المتحدث باسم الجيش لاسرائيلي أفيخاي أدرعي أنه "لإزالة تهديد فوري، هاجم الجيش الاسرائيلي مسلحين تم رصدهم بالقرب من قواته العاملة في المنطقة الأمنية جنوب لبنان".



وقال ادرعي عبر "إكس": "رصد الجيش الاسرائيلي قبل قليل خلية من المخربين المسلحين كانت تعمل بالقرب من قوات الجيش العاملة في المنطقة الأمنية في تلة علي الطاهر، حيث وفور رصد العناصر المسلحة هاجمت القوات المخربين شمالي المنطقة الأمنية بهدف إزالة التهديد".



وأضاف: "سيواصل الجيش العمل على إزالة التهديدات الفورية ولن يسمح لحزب الله بالمساس بمواطني إسرائيل أو بقواته".