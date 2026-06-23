عون استقبل رئيس أساقفة مونتيفيديو... وبحثٌ في أوضاع الجالية اللبنانية في الأوروغواي

الرئيس جوزاف عون استقبل رئيس أساقفة مونتيفيديو (الأوروغواي)، الكاردينال Daniel Fernando Sturla، يرافقه الرئيس العام للرهبانية المارونية المريمية الأباتي إدمون رزق، ورئيس رسالة الرهبانية في الأوروغواي الأب سيزار لحود.
وتناول البحث أوضاع الجالية اللبنانية والمتحدرين من أصل لبناني… pic.twitter.com/mYXGgX6Zc9
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) June 23, 2026
الرئيس جوزاف عون استقبل رئيس أساقفة مونتيفيديو (الأوروغواي)، الكاردينال Daniel Fernando Sturla، يرافقه الرئيس العام للرهبانية المارونية المريمية الأباتي إدمون رزق، ورئيس رسالة الرهبانية في الأوروغواي الأب سيزار لحود.
وتناول البحث أوضاع الجالية اللبنانية والمتحدرين من أصل لبناني… pic.twitter.com/mYXGgX6Zc9