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عون استقبل رئيس أساقفة مونتيفيديو... وبحثٌ في أوضاع الجالية اللبنانية في الأوروغواي

أخبار لبنان
2026-06-23 | 06:23
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عون استقبل رئيس أساقفة مونتيفيديو... وبحثٌ في أوضاع الجالية اللبنانية في الأوروغواي
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عون استقبل رئيس أساقفة مونتيفيديو... وبحثٌ في أوضاع الجالية اللبنانية في الأوروغواي

استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون رئيس أساقفة مونتيفيديو (الأوروغواي)، الكاردينال Daniel Fernando Sturla، يرافقه الرئيس العام للرهبانية المارونية المريمية الأباتي إدمون رزق، ورئيس رسالة الرهبانية في الأوروغواي الأب سيزار لحود.

وتناول البحث أوضاع الجالية اللبنانية والمتحدرين من أصل لبناني في الأوروغواي، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين. 

وشدد الرئيس عون على الدور المحوري الذي يؤديه اللبنانيون المنتشرون في تعزيز حضور لبنان في العالم وترسيخ دوره كجسر تواصل وحوار بين الشرق والغرب.
 

أخبار لبنان

جوزاف عون

رئيس أساقفة مونتيفيديو

الجالية اللبنانية

الأوروغواي

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