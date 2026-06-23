الأشقر يدعو المغتربين لقضاء الصيف في لبنان دعماً للسياحة والقطاع الفندقي

أطلق رئيس اتحاد النقابات السياحية ورئيس نقابة أصحاب الفنادق في لبنان بيار الأشقر، نداءً اليوم إلى المغتربين اللبنانيين، وخاصةً المقيمين في دول الخليج وأوروبا وأفريقيا، للمجيء إلى لبنان وتمضية عطلة الصيف في ربوعه، بهدف إنقاذ الموسم السياحي والمؤسسات السياحية والعاملين فيها، ودعم الاقتصاد الوطني، مشيراً في هذا الإطار، الى أنه حالياً من الصعب التعويل على تدفق كبير من المغتربين المقيمين في مناطق بعيدة مثل أستراليا وكندا والولايات المتحدة واميركا اللاتينية، لأن معظمهم ألغى حجوزاته ورتّب عطلته في وجهات أخرى.وجاء نداء الأشقر بالتزامن مع الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف نهائي لإطلاق النار، ومع عودة الاستقرار بشكل نسبي إلى الجنوب، فيما تعيش باقي المناطق اللبنانية حياة طبيعية، حيث بدأت تسجّل وتيرة مرتفعة من الفعاليات الصيفية بمختلف أنشطتها.وأشار الأشقر في السياق نفسه، إلى أنه على الرغم من عدم التوصل حتى الآن إلى اتفاق مع إسرائيل لإنهاء الحرب، فإن التفاهمات التي جرى التوصل إليها سابقاً أكدت تحييد العاصمة ومطار بيروت، وهو ما شهدناه خلال الفترة الماضية، الأمر الذي سمح بعودة الحياة إلى طبيعتها في العاصمة.وأكد الأشقر أن "نداءنا ينطلق من مسؤولية وطنية تهدف إلى تعزيز صمود لبنان اقتصادياً واجتماعياً، ونحن على يقين بأن الاغتراب اللبناني لطالما لبّى النداء في المحطات الوطنية الصعبة".وختم الأشقر قائلاً "نعلّق آمالاً كبيرة على مبادرة فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والجهود الوطنية التي يقودها لإعادة الثقة بلبنان وترسيخ الاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة. ونعتبر أن ذلك يشكّل ركيزة أساسية لإنهاء دوامة العنف والاقتتال، ووقف الخسائر البشرية والمادية، ووضع البلاد على سكة التعافي. كما من شأنه أن يتيح للقطاع السياحي الاستفادة مما تبقى من الموسم الصيفي، الذي يشكّل جرعة أوكسيجين حيوية تساهم في حماية العديد من المؤسسات السياحية من التعثر أو الإقفال".