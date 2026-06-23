المفتي دريان عرض مع زواره للتطورات ووزير الإقتصاد أكد صعوبة الوضع الإقتصادي على اللبنانيين والصمد وسليمان أثارا موضوع العفو العام

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى وزير الاقتصاد عامر البساط، الذي قال بعد اللقاء: "تشرّفنا اليوم بلقاء سماحته وأطلعناه على الموضوع الاقتصادي، وأكّدنا له إن الوضع الاقتصادي فعلا صعب على اللبنانيين وعلى المجتمع، الفترة التي مررنا بها مؤخرا كانت صعبة جداً ، لكن اليوم نشعر بتحسن الى حد ما، والانفراج بدأ يسير مع بداية الصيفية بعودة المغتربين من الأشقاء ومن اللبنانيين في بلاد الاغتراب مما يعيد الحركة الى الأحسن. واطلعنا سماحته على الإجراءات التي نقوم بها لتسهيل الصادرات اللبنانية الى السعودية وهي خطوة في غاية الأهمية وتسير بشكل ممتاز و ستؤدي إلى نتيجة مهمة".



أضاف البساط :"أكّد لنا سماحته أهمية معالجة الوضع الاجتماعي لراحة اللبنانيين، وأعطى توجيهاته لنكون دائماً على جهوزية تامة لمساعدة اللبنانيين في هذه الفترات الصعبة التي يمر بها لبنان".







وردا على سؤال حول الكلفة العالية التي يعانيها المواطن في أسعار المولدات الكهربائية، قال: "لاشك إن انخفاض أسعار المازوت بدأ، وهذا سينعكس على المستوى الداخلي رويدا رويدا بحيث ستنخفض أسعار المازوت و البنزين، وهذا سيتأثّر بشكل مباشر على تكلفة الكهرباء، والمولدات، والنقل. و يستغرق ذلك عدة أيام لانخفاض الأسعار في الأسابيع القريبة إن شاء الله".



واستقبل المفتي دريان النائبين عبد العزيز الصمد ومحمد سليمان ، الذي قال بعد اللقاء: "زيارتنا لسماحته للمباركة بالسنة الهجرية الجديدة، وبحثنا معه في الأوضاع اللبنانية وبخاصة موضوع العفو العام، الذي هو حاجة ملحة اليوم لناس ظلمت فترات طويلة. ونتمنى هذا الموضوع ان يصل الى خواتيمه السعيدة لكي تنتهي هذه المعاناة والمظلمة التي يعاني منها مئات وألوف الناس الموجودة في السجون".



أضاف: "بعد وقف إطلاق النار الذي حصل نتمنى للمفاوضات والمباحثات التي تقوم بها الدولة اللبنانية بالتوصل الى نتائج تحمي بلدنا وتعيد النازحين الى بيوتهم، وتبسط الدولة سلطتها على كل الأراضي اللبنانية، كفى معاناة، كفى تهجيرا. نحن اليوم ،بلدنا بحاجة لاستقرار ليعود الى دوره الطبيعي والعربي، ونحن نشكر كل الدول العربية وغيرها التي ساعدت بوقف إطلاق النار".



واستقبل المفتي دريان رئيسة مجلس الخدمة المدنية السيدة نسرين مشموشي والقاضية سيسيل سرحال والسيدة فداء سيف الدين، وتم البحث في الأوضاع العامة.