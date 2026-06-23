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كهرباء لبنان: إصلاح الأضرار على شبكة النقل وإعادة التيار الى محطة النبطية في الجنوب
أخبار لبنان
2026-06-23 | 09:32
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كهرباء لبنان: إصلاح الأضرار على شبكة النقل وإعادة التيار الى محطة النبطية في الجنوب
خرجت محطة التحويل الرئيسية 66 ك.ف في النبطية على الخدمة على أثر تعطل خط النقل الرئيسيّ زهراني-النبطية 66 ك.ف. في مناطق كفرجوز، زفتا ووادي الكفور، بسبب الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة.
أعادت مؤسسة كهرباء لبنان التغذية الكهربائية حوالى الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم، إلى محطة التحويل الرئيسية في النبطية، والتي تغذي مناطق واسعة من قضاء النبطية.
وأكّدت المؤسسة قيامها بكل ما يلزم لاتمام التصليحات الباقية على كافة شبكات التوتر العالي، والمتوسط والمنخفض في محافظتي الجنوب والنبطية وقضاء البقاع الغربيّ وذلك ضمن الامكانات المتاحة.
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