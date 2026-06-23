رئيس الجمهورية: لبنان يرحّب بالمساعدات والمفاوضات تهدف الى تحقيق المطالب اللبنانية كاملة

عرض رئيس الجمهورية جوزاف عون مع وزيري الخارجية والهجرة الهولنديين، واقع اللاجئين السوريين في لبنان.



وأكّد أنّ العمل جار على حل هذه المسألة بالتعاون مع دول أخرى.



ولفت إلى أنّ لبنان يرحّب بالمساعدات، التي تأتي من الدول والتي من شأنها تعزيز الامن والاستقرار في ربوعه، وتؤدي الى انسحاب إسرائيل من المناطق التي تحتلها، وتعيد الجنوبيين الى قراهم وبلداتهم، وتعيد الاسرى الى أهلهم، وتعيد اعمار ما تهدم، وتعزز انتشار الجيش اللبنانيّ على كامل الأراضي اللبنانية.



وأوضح عون أنّ المفاوضات الجارية في واشنطن تهدف الى إرساء أرضية صالحة لبرنامج واضح يؤدي الى تحقيق المطالب اللبنانية كاملة، ما من شأنه التهيئة لتحقيق سلام حقيقيّ ودائم، بدل التسويات المرحلية التي كانت سائدة سابقًا، "خصوصًا أنّ لبنان بدأ يستعيد حضوره وقراره وهو يصرّ على ان يفاوض بنفسه عن نفسه".