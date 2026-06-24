شهادات التأمين ورسوم المعاملات العقارية موضع بحث بين حبيب والبساط

عرض رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب مع وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط مشاريع المصرف والجهود التي يقوم بها لتعزيز القروض السكنية.

وأوضح حبيب، بعد اللقاء، أنّه لمناسبة مرور 50 سنة على تأسيس مصرف الإسكان، زار الوزير عامر البساط ليقدّم اليوبيل الذهبيّ للمصرف.

ولفت حبيب إلى أنّ البساط “ليس وزيرًا للاقتصاد وحسب، بل أيضًا ضمانة ودعمًا كبيرًا لمصرف الإسكان”.

وأكّد أنّ التنسيق مع الوزير تام ودائم، سيما في ما خصّ ملف شركات التأمين حيث طُلب متابعته إمكان إيداع شهادات التأمين في مصرف الإسكان إذا كان ذلك مناسباً.

كذلك بحث المجمعان في الطلب الذي رفعناه إلى وزارة المال والقاضي بإلغاء رسم تسجيل المعاملات العقارية المتوجبة على المقترضين من مصرف الإسكان، “علمًا أنّ الوزير ياسين جابر متفهّم جداً في هذا الموضوع”.

وقال حبيب: “لكن أردنا دعم وزارة الاقتصاد أيضاً بعدما أبدى كل من فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة دعمهما الكامل لهذا الطرح، لأن الهدف منه التوفير على المقترضين عبء هذه الرسوم بما يسهّل عليهم امتلاك منزل بارتياح وطمأنينة”.