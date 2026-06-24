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بيروتي للـLBCI: زيارة البابا ساهمت بنهوض السياحة والسياسة في لبنان لم تهتم يومًا بالرخاء السياحيّ

أخبار لبنان
2026-06-24 | 04:04
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بيروتي للـLBCI: زيارة البابا ساهمت بنهوض السياحة والسياسة في لبنان لم تهتم يومًا بالرخاء السياحيّ
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بيروتي للـLBCI: زيارة البابا ساهمت بنهوض السياحة والسياسة في لبنان لم تهتم يومًا بالرخاء السياحيّ

أكّد الأمين العام لاتحاد المؤسسات السياحية جان بيروتي أنّ القدرة الشرائية لدى اللبنانيّ تراجعت في الشهرين الماضيين وهذا ما أثّر ايضًا مباشرة على القطاع.

 

وقال للـLBCI: “لامسنا ارتفاعًا طفيفًا في نسبة الحجوزات في الأسبوع الأخير فالضيافة في لبنان ما زالت تستقطب الناس لكن هناك عوائق مثل التحويلات المالية”.

 

ولفت إلى أنّ زيارة البابا لاون الرابع عشر إلى لبنان ساهمت بنهوض السياحة لكن بعد الحرب الأخيرة لاحظنا تراجعًا بنسبة ٧٥ في المئة.

 

وشدد بيروتي على أنّ السياسة في لبنان لم تهتم يومًا بالرخاء السياحيّ للبنانيين، محمّلًا حزب الله المسؤولية الكاملة لما وصل إليه القطاع السياحيّ.

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