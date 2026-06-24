الدفاع المدني: إنقاذ غريقتين على شاطئ العريضة الحدودي

أعلنت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني، في بيان "ان عناصر الدفاع المدني تمكنت من إنقاذ فتاتين من جنسية غير لبنانية تعرضتا للغرق على شاطئ العريضة الحدودي – قضاء عكار.



وقد عملت العناصر على إسعافهما ونقلهما إلى مستشفى الخير في بلدة المنية".