تيمور جنبلاط استقبل نقيب أطباء بيروت... وهذا ما جرى بحثه

استقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط في مكتبه في كليمنصو نقيب أطباء بيروت الدكتور إلياس شلالا.



وتم خلال الاجتماع البحث في دور النقابة على صعيد صياغة السياسات الصحية العامة، وتأكيد أهمية رفع معاشات الأطباء المتقاعدين، وهو الملف الذي تعمل عليه النقابة، إضافة إلى مناقشة عدد من التشريعات الصحية المطلوبة التي قدّم النائب جنبلاط بعضها عبر رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله.



وحضر الاجتماع عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور، وأمين السر العام في "التقدمي" ظافر ناصر، ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب، ونائب نقيب الأطباء الدكتور زهير عمر، ورئيس جمعية الخريجين التقدميين الدكتور سامر العود، ورئيس قطاع الأطباء في الجمعية الدكتور ربيع سيف الدين.