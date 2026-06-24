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BUMC بالتعاون مع بيار عضم ينظّمان حملة لتنظيف المجتمع المحلي دعماً لأهداف التنمية المستدامة

أخبار لبنان
2026-06-24 | 10:03
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BUMC بالتعاون مع بيار عضم ينظّمان حملة لتنظيف المجتمع المحلي دعماً لأهداف التنمية المستدامة
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BUMC بالتعاون مع بيار عضم ينظّمان حملة لتنظيف المجتمع المحلي دعماً لأهداف التنمية المستدامة

BUMC الوكيل الرسمي والوحيد لسيارات تويوتا ولكزس في لبنان، بالتعاون مع بيار عضم موتورز الموزّع المعتمد لدى شركة BUMC فرع العقيبة ينظّمان حملة لتنظيف المجتمع المحلي دعماً لأهداف التنمية المستدامة

انسجاماً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs)، ولا سيما تلك المتعلقة بالاستدامة البيئية، والمجتمعات المستدامة، والعمل المناخي، نظّمت شركة BUMC، الوكيل الرسمي والوحيد لسيارات تويوتا ولكزس في لبنان، بالتعاون مع بيار عضم موتورز الموزّع المعتمد لشركة BUMC في كسروان، حملة لتنظيف الأحياء والطرق السريعة في بلدة العقيبة، وذلك يوم السبت ضمن مبادرة يوم التنظيف في شهر حزيران.

وشارك في النشاط البيئي عدد من المتطوعين الذين كرّسوا وقتهم وجهودهم لتنظيف الطرقات المحلية وأجزاء من الطريق السريع، مساهمين في توفير بيئة أنظف وأكثر صحة واستدامة للمجتمع.

وتجسّد هذه المبادرة التزام شركة BUMC المستمر بالمسؤولية الاجتماعية للشركات والحفاظ على البيئة، كما تؤكد أهمية العمل الجماعي في حماية الأماكن العامة وتعزيز الوعي البيئي.

وقد كان لافتًا حضور المهندسة ربى بوعز، عضو مجلس بلدية العقيبة ومسؤولة لجنة البيئة ولجنة الهندسة والتنمية في البلدية، التي أشادت بهذه المبادرة وبالتزام الفرق المشاركة، مؤكدةً الأثر الإيجابي الذي تتركه مثل هذه الأنشطة على البيئة والمجتمع المحلي. كما نوّهت بالدور الذي تؤديه شركة BUMC تويوتا لبنان في دعم التنمية المستدامة وتعزيز المسؤولية البيئية على مستوى الوطن.
 


ومن خلال المبادرات المجتمعية وبرامج المسؤولية الاجتماعية، تواصل شركة BUMC تأكيد التزامها بإحداث أثر إيجابي على المستويين البيئي والاجتماعي، وتعزيز الشراكات مع السلطات المحلية والمؤسسات وسكان المناطق لبناء مجتمعات أكثر نظافة وأماناً واستدامة في مختلف أنحاء لبنان.

كما أعرب ممثلو شركة BUMC عن تقديرهم لجميع المشاركين والجهات الداعمة التي ساهمت في إنجاح هذه المبادرة، مؤكدين استمرار التزامهم بدعم المشاريع التي تحقق أثراً بيئياً واجتماعياً إيجابياً في لبنان.
 


ومن خلال مبادرات مماثلة، تواصل تويوتا لبنان BUMC التأكيد على أن المسؤولية البيئية تبدأ من المجتمع المحلي، وأن كل جهد جماعي يساهم في بناء مجتمعات أكثر نظافة واخضراراً واستدامة للأجيال القادمة.
 

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