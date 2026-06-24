الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
25
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
25
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
BUMC بالتعاون مع بيار عضم ينظّمان حملة لتنظيف المجتمع المحلي دعماً لأهداف التنمية المستدامة
أخبار لبنان
2026-06-24 | 10:03
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
BUMC بالتعاون مع بيار عضم ينظّمان حملة لتنظيف المجتمع المحلي دعماً لأهداف التنمية المستدامة
BUMC الوكيل الرسمي والوحيد لسيارات تويوتا ولكزس في لبنان، بالتعاون مع بيار عضم موتورز الموزّع المعتمد لدى شركة BUMC فرع العقيبة ينظّمان حملة لتنظيف المجتمع المحلي دعماً لأهداف التنمية المستدامة
انسجاماً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs)، ولا سيما تلك المتعلقة بالاستدامة البيئية، والمجتمعات المستدامة، والعمل المناخي، نظّمت شركة BUMC، الوكيل الرسمي والوحيد لسيارات تويوتا ولكزس في لبنان، بالتعاون مع بيار عضم موتورز الموزّع المعتمد لشركة BUMC في كسروان، حملة لتنظيف الأحياء والطرق السريعة في بلدة العقيبة، وذلك يوم السبت ضمن مبادرة يوم التنظيف في شهر حزيران.
وشارك في النشاط البيئي عدد من المتطوعين الذين كرّسوا وقتهم وجهودهم لتنظيف الطرقات المحلية وأجزاء من الطريق السريع، مساهمين في توفير بيئة أنظف وأكثر صحة واستدامة للمجتمع.
وتجسّد هذه المبادرة التزام شركة BUMC المستمر بالمسؤولية الاجتماعية للشركات والحفاظ على البيئة، كما تؤكد أهمية العمل الجماعي في حماية الأماكن العامة وتعزيز الوعي البيئي.
وقد كان لافتًا حضور المهندسة ربى بوعز، عضو مجلس بلدية العقيبة ومسؤولة لجنة البيئة ولجنة الهندسة والتنمية في البلدية، التي أشادت بهذه المبادرة وبالتزام الفرق المشاركة، مؤكدةً الأثر الإيجابي الذي تتركه مثل هذه الأنشطة على البيئة والمجتمع المحلي. كما نوّهت بالدور الذي تؤديه شركة BUMC تويوتا لبنان في دعم التنمية المستدامة وتعزيز المسؤولية البيئية على مستوى الوطن.
ومن خلال المبادرات المجتمعية وبرامج المسؤولية الاجتماعية، تواصل شركة BUMC تأكيد التزامها بإحداث أثر إيجابي على المستويين البيئي والاجتماعي، وتعزيز الشراكات مع السلطات المحلية والمؤسسات وسكان المناطق لبناء مجتمعات أكثر نظافة وأماناً واستدامة في مختلف أنحاء لبنان.
كما أعرب ممثلو شركة BUMC عن تقديرهم لجميع المشاركين والجهات الداعمة التي ساهمت في إنجاح هذه المبادرة، مؤكدين استمرار التزامهم بدعم المشاريع التي تحقق أثراً بيئياً واجتماعياً إيجابياً في لبنان.
ومن خلال مبادرات مماثلة، تواصل تويوتا لبنان BUMC التأكيد على أن المسؤولية البيئية تبدأ من المجتمع المحلي، وأن كل جهد جماعي يساهم في بناء مجتمعات أكثر نظافة واخضراراً واستدامة للأجيال القادمة.
أخبار لبنان
بالتعاون
ينظّمان
لتنظيف
المجتمع
المحلي
دعماً
لأهداف
التنمية
المستدامة
التالي
رئيس الحكومة عرض مع وفد من الاتحاد العمالي واقع المؤسسات العامة والمصالح المستقلة... الأسمر: اتفقنا على مراسيم يمكن أن تصحح بعض الخلل
تيمور جنبلاط استقبل نقيب أطباء بيروت... وهذا ما جرى بحثه
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-05-16
وزير الزراعة يزور غرفة زحلة والبقاع لإطلاق مشروع “PlanBee” لدعم تربية النحل والتنمية المستدامة
تقارير نشرة الاخبار
2026-05-16
وزير الزراعة يزور غرفة زحلة والبقاع لإطلاق مشروع “PlanBee” لدعم تربية النحل والتنمية المستدامة
0
آخر الأخبار
2026-05-12
وزيرة الشؤون الاجتماعية: بالتعاون مع وزارة الصحة والجمعيات المحلية والمنظمات الدولية نعمل على تقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي داخل مراكز الإنماء التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية ومراكز الإيواء
آخر الأخبار
2026-05-12
وزيرة الشؤون الاجتماعية: بالتعاون مع وزارة الصحة والجمعيات المحلية والمنظمات الدولية نعمل على تقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي داخل مراكز الإنماء التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية ومراكز الإيواء
0
أخبار دولية
2026-06-12
إسرائيليون وفلسطينيون من المجتمع المدني في فرنسا لدعم حل الدولتين
أخبار دولية
2026-06-12
إسرائيليون وفلسطينيون من المجتمع المدني في فرنسا لدعم حل الدولتين
0
أخبار لبنان
2026-06-03
لقاء لخلية الأزمة في الاقليم بمشاركة وزيري الشؤون والصحة عبد الله: لدعم المجتمع المضيف والبلديات المستنزفة
أخبار لبنان
2026-06-03
لقاء لخلية الأزمة في الاقليم بمشاركة وزيري الشؤون والصحة عبد الله: لدعم المجتمع المضيف والبلديات المستنزفة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
تل أبيب تقلّص تفاؤلها بمفاوضات واشنطن... وتوتر بين الموقف العسكري والسياسي بشأن لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:44
تل أبيب تقلّص تفاؤلها بمفاوضات واشنطن... وتوتر بين الموقف العسكري والسياسي بشأن لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
لبنان يتحضر لمواجهة الهند على أرضه وبين جمهوره
تقارير نشرة الاخبار
13:41
لبنان يتحضر لمواجهة الهند على أرضه وبين جمهوره
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
شاهدوا عودة رونالدو الى الأضواء وتعرفوا على السحر الذي أبطل مفعول انجلترا في المونديال
تقارير نشرة الاخبار
13:38
شاهدوا عودة رونالدو الى الأضواء وتعرفوا على السحر الذي أبطل مفعول انجلترا في المونديال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
رواية فيلكس… من زغرتا إلى صربيا رحلة نسرٍ مؤجَّلة
تقارير نشرة الاخبار
13:29
رواية فيلكس… من زغرتا إلى صربيا رحلة نسرٍ مؤجَّلة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
الجولة الخامسة من المفاوضات مستمرة في واشنطن… هل تبدو مثمرة حتى الآن؟
تقارير نشرة الاخبار
13:14
الجولة الخامسة من المفاوضات مستمرة في واشنطن… هل تبدو مثمرة حتى الآن؟
0
أمن وقضاء
2026-06-20
الجيش: مواصلة الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على لبنان واستشهاد عسكري في الجيش نتيجة استهدافه بغارة معادية
أمن وقضاء
2026-06-20
الجيش: مواصلة الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على لبنان واستشهاد عسكري في الجيش نتيجة استهدافه بغارة معادية
0
أخبار دولية
2026-06-15
بيانات تتبع: ناقلة غاز طبيعي مسال تحمل شحنة قطرية تعبر مضيق هرمز
أخبار دولية
2026-06-15
بيانات تتبع: ناقلة غاز طبيعي مسال تحمل شحنة قطرية تعبر مضيق هرمز
0
آخر الأخبار
2026-03-11
المقاومة الاسلامية: استهدفنا مستوطنة شلومي بسرب من المُسيّرات الانقضاضية
آخر الأخبار
2026-03-11
المقاومة الاسلامية: استهدفنا مستوطنة شلومي بسرب من المُسيّرات الانقضاضية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
تل أبيب تقلّص تفاؤلها بمفاوضات واشنطن... وتوتر بين الموقف العسكري والسياسي بشأن لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:44
تل أبيب تقلّص تفاؤلها بمفاوضات واشنطن... وتوتر بين الموقف العسكري والسياسي بشأن لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
لبنان يتحضر لمواجهة الهند على أرضه وبين جمهوره
تقارير نشرة الاخبار
13:41
لبنان يتحضر لمواجهة الهند على أرضه وبين جمهوره
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
شاهدوا عودة رونالدو الى الأضواء وتعرفوا على السحر الذي أبطل مفعول انجلترا في المونديال
تقارير نشرة الاخبار
13:38
شاهدوا عودة رونالدو الى الأضواء وتعرفوا على السحر الذي أبطل مفعول انجلترا في المونديال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
رواية فيلكس… من زغرتا إلى صربيا رحلة نسرٍ مؤجَّلة
تقارير نشرة الاخبار
13:29
رواية فيلكس… من زغرتا إلى صربيا رحلة نسرٍ مؤجَّلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
حملة جديدة على مخالفات الدراجات النارية في بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:27
حملة جديدة على مخالفات الدراجات النارية في بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
عرمون تجرف مخالفاتها!
تقارير نشرة الاخبار
13:25
عرمون تجرف مخالفاتها!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
جولة في ذاكرة صور… آثارٌ متضرّرة وتراثٌ يطلب الحماية
تقارير نشرة الاخبار
13:19
جولة في ذاكرة صور… آثارٌ متضرّرة وتراثٌ يطلب الحماية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
الجولة الخامسة من المفاوضات مستمرة في واشنطن… هل تبدو مثمرة حتى الآن؟
تقارير نشرة الاخبار
13:14
الجولة الخامسة من المفاوضات مستمرة في واشنطن… هل تبدو مثمرة حتى الآن؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
رئيس الجمهورية يتابع حصيلة المفاوضات في واشنطن... إليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:14
رئيس الجمهورية يتابع حصيلة المفاوضات في واشنطن... إليكم التفاصيل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
02:14
شعبة المعلومات توقف متورطًا بتزوير سند ملكية عقار في حالات ومحاولة بيعه من دون علم صاحبته
أمن وقضاء
02:14
شعبة المعلومات توقف متورطًا بتزوير سند ملكية عقار في حالات ومحاولة بيعه من دون علم صاحبته
2
خبر عاجل
14:52
الدفاع المدني سيطر على الحريق في الدكوانة
خبر عاجل
14:52
الدفاع المدني سيطر على الحريق في الدكوانة
3
أخبار لبنان
04:08
وزير الاتصالات عاين موقع الحريق في الدكوانة: لاستكمال التحقيقات لتحديد أسباب الحريق واتخاذ الإجراءات اللازمة
أخبار لبنان
04:08
وزير الاتصالات عاين موقع الحريق في الدكوانة: لاستكمال التحقيقات لتحديد أسباب الحريق واتخاذ الإجراءات اللازمة
4
أخبار دولية
03:11
أول انقطاع كبير للتيار الكهربائي في فرنسا بسبب موجة الحر
أخبار دولية
03:11
أول انقطاع كبير للتيار الكهربائي في فرنسا بسبب موجة الحر
5
أمن وقضاء
07:40
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا مسلحين اثنين من حزب الله "شكّلا تهديدًا لقواتنا في مرتفعات علي الطاهر"
أمن وقضاء
07:40
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا مسلحين اثنين من حزب الله "شكّلا تهديدًا لقواتنا في مرتفعات علي الطاهر"
6
أمن وقضاء
08:12
الجيش يزيل ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي ويواكب أعمال الوزارات المختصة في المناطق المتضررة
أمن وقضاء
08:12
الجيش يزيل ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي ويواكب أعمال الوزارات المختصة في المناطق المتضررة
7
أخبار لبنان
06:43
نواف سلام: أنا لا أطلب من حزب الله سوى الوفاء بالتزاماته... ولن نتفاوض على تطبيق اتفاق الطائف
أخبار لبنان
06:43
نواف سلام: أنا لا أطلب من حزب الله سوى الوفاء بالتزاماته... ولن نتفاوض على تطبيق اتفاق الطائف
8
أخبار لبنان
01:07
رئيس الوزراء وزير خارجية قطر: هناك آلية لمنع التصعيد في لبنان و إسرائيل تبالغ في ردها
أخبار لبنان
01:07
رئيس الوزراء وزير خارجية قطر: هناك آلية لمنع التصعيد في لبنان و إسرائيل تبالغ في ردها
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More