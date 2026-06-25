وزيرة التربية: مجلس الوزراء ألغى الامتحانات الرسمية لشهادتي الثانوية العامة والباكالوريا الفنية

أعلنت وزيرة التربية ريما كرامي أن "مجلس الوزراء ألغى الامتحانات الرسمية لشهادتي الثانوية العامة والباكالوريا الفنية لسنة 2025-2026".



كما أعلنت منح الطلاب إفادة نجاح استناداً إلى نتائج التقييم المدرسي، شرط أن يكون التلميذ ناجحاً بمعدل لا يقل عن 9.5.



وأشارت إلى إجراء دورة استثنائية للمرشحين من أصحاب الطلبات الحرة، وللتلامذة الراسبين في مدارسهم، إضافة إلى التلامذة الناجحين الذين لديهم حاجة ملحّة للحصول على شهادة رسمية.