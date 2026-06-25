جمعية راهبات العائلة المقدسة نشرت الصورة الرسمية المعتمَدة للبطريرك الحويك

نشرت الرئاسة العامة لجمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات الصورة الرسميّة المعتمَدة للبطريرك الياس الحويك، وتمنت على وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الابتعاد عن صور وعبارات الذكاء الاصطناعي التي لا تكون دقيقة.



وشكرت الرئاسة العامة للقيمين على وسائل الاعلام مواكبتهم الأخبار والنشاطات المتعلقة بتطويب البطريرك الحويك، وأعلنت أن الايقونة الرسمية سيكشف عنها في القداس الاحتفالي في 25 تموز 2026.