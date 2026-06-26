الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الإتحاد العمالي: إعادة النظر بمرسوم الزيادات بعد مشاورات إيجابية مع سلام ولقاء في السرايا الإثنين لوضع تصور شامل حول تداعياته السلبية

أخبار لبنان
2026-06-26 | 10:33
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الإتحاد العمالي: إعادة النظر بمرسوم الزيادات بعد مشاورات إيجابية مع سلام ولقاء في السرايا الإثنين لوضع تصور شامل حول تداعياته السلبية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الإتحاد العمالي: إعادة النظر بمرسوم الزيادات بعد مشاورات إيجابية مع سلام ولقاء في السرايا الإثنين لوضع تصور شامل حول تداعياته السلبية

اعلن الإتحاد العمالي العام في لبنان، في بيان، أنه "بعد مشاورات حثيثة وإيجابية مع رئيس مجلس الوزراء الرئيس نواف سلام تقرر إعادة النظر بمرسوم الزيادات 3214 وعقد لقاء مع قيادة الإتحاد العمالي العام في السرايا الحكومية نهار الإثنين المقبل الواقع فيه ٢٩/٦/٢٠٢٦ لوضع تصور شامل حول التداعيات الكارثية لهذا المرسوم، على أن يتبعه إعادة بحث شاملة في جلسة مجلس الوزراء المقبلة نهار الخميس الواقع فيه ٢/٧/٢٠٢٦، وقد تم التواصل ايضاً مع وزيرة البيئة قي الإطار نفسه لعدم تحميل الشعب اللبناني ما لا قدرة له عليه من تبعات لمرسوم، اقل ما يقال فيه، انه مجحف وظالم بحق كل فئات الشعب اللبناني في ظروف اقتصادية واجتماعية قاهرة" .

وشكر "الإتحاد" لرئيس لجنة الاقتصاد النيابية الدكتور فريد البستاني تحركه السريع ودعوته لاجتماع طارىء للجنة الاقتصاد الوطني نهار الثلاثاء المقبل لمعالجة واقع المرسوم، مع دعوته الإتحاد العمالي العام لحضور هذا الاجتماع.

أخبار لبنان

العمالي:

إعادة

النظر

بمرسوم

الزيادات

مشاورات

إيجابية

ولقاء

السرايا

الإثنين

تداعياته

السلبية

LBCI التالي
توقيف 3 مروجي مخدرات في برج البراجنة... وضبط كمية من المواد المخدرة
"الخارجية" تبدأ تنفيذ مشروع البصمة البيومترية في السفارات اللبنانية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:43

رئيس الاتحاد العمالي يدعو لاجتماع طارئ ويهدد بالتصعيد رفضا لزيادة الرسوم

LBCI
أخبار لبنان
2026-06-24

رئيس الحكومة عرض مع وفد من الاتحاد العمالي واقع المؤسسات العامة والمصالح المستقلة... الأسمر: اتفقنا على مراسيم يمكن أن تصحح بعض الخلل

LBCI
أخبار لبنان
2026-05-08

الرئيس بري بحث مع مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية في تداعيات العدوان وملف النازحين

LBCI
آخر الأخبار
2026-04-03

رويترز: وكالة موديز تبقي تصنيف مصر عند CAA1 مع نظرة مستقبلية إيجابية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
12:08

شركة الترابة الوطنية: باشرنا بالتحضيرات الفنية واللوجستية اللازمة لاستئناف عمليات الإنتاج

LBCI
أمن وقضاء
11:59

الجيش يوقف شخصَين لتعاطيهما المخدرات وترويجها ومواطنَين لإطلاقهما النار

LBCI
أمن وقضاء
11:39

الجيش الإسرائيلي يزعم: تلة علي الطاهر أصبحت تحت السيطرة الكاملة لقواتنا

LBCI
أخبار لبنان
11:36

توضيح من وزارات البيئة والمالية والاقتصاد والتجارة حول الرسوم البيئية الجديدة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-06-17

بري بحث مع عبد الله ملف النفايات بالمناطق المستضيفة للنازحين... وتشديد على أهمية إقرار اقتراح القانون المتعلق بالبطاقة الصحية

LBCI
أخبار دولية
2026-04-29

الولايات المتحدة تقود دعوة جديدة لدعم بنما في مواجهة "التهديد" الصيني

LBCI
أخبار دولية
2026-06-17

ترامب مخاطبا قادة مجموعة السبع: "أنا الزعيم"

LBCI
آخر الأخبار
2026-06-17

الوكالة الوطنية: غارة على أطراف بلدة كفرتبنيت لجهة تلة علي الطاهر

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
10:34

في أجواء المونديال... طبق برازيلي سهل التحضير مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:17

الاستثمارات تبحث عن وجهة جديدة: هل يخسر لبنان الفرصة مجدداً؟

LBCI
أخبار لبنان
08:57

من واشنطن...وصول الوفد المفاوض اللبناني إلى وزارة الخارجية الأميركية

LBCI
أخبار لبنان
07:53

الخطيب دعا الدولة إلى مواكبة عودة النازحين إلى قراهم وتأمين ما يلزم لمساعدتهم على الصمود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:45

الجولة الخامسة من المفاوضات مُدّدت... وهذا المشهد من واشنطن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:34

بعبدا في مواكبة للمفاوضات في واشنطن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
05:43

حزب الله أحيا مراسم عاشوراء في الضاحية الجنوبية لبيروت

LBCI
أخبار لبنان
04:10

الأمين العام لحزب الله: لا تطبيع ولا إلغاء لحالة العداء وشكرًا لإيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:03

تأجيل المؤتمر الصحافيّ وسط استمرار المفاوضات وترقّب بيان إعلان نوايا بين لبنان واسرائيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
15:35

الأمن العام: سيُصار إلى إلغاء جوازات السفر اللبنانية من الأنموذج 2003 غير البيومترية عند دخول حامليها الأراضي اللبنانية

LBCI
اقتصاد
10:47

بيان توضيحي لوزارة الطاقة بشأن عدم تراجع أسعار المحروقات بالقدر الموافق لما شهدته عالمياً

LBCI
أخبار لبنان
10:11

"الخارجية" تبدأ تنفيذ مشروع البصمة البيومترية في السفارات اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

رسوم جديدة على شريحة واسعة من السلع المستوردة... لتمويل إدارة النفايات

LBCI
اسرار
00:38

أسرار الصحف المحلية ٢٦-٦-٢٠٢٦

LBCI
خبر عاجل
14:26

وزارة الخارجية الأميركية دعت إلى مؤتمر صحافي عند الساعة الرابعة أي عند الحادية عشرة بتوقيت لبنان وذلك عقب انتهاء جولة المفاوضات ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر احتمال التوقيع على بيان إعلان نوايا بين لبنان وإسرائيل يتضمن خارطة طريق بين الجانبين

LBCI
أخبار لبنان
03:00

القاضي المنفرد الجزائيّ في المتن أصدر حكمًا لصالح “التيار الوطنيّ الحر”

LBCI
حال الطقس
02:23

إرتفاع في درجات الحرارة مطلع الأسبوع المقبل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More