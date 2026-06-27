وزير المالية في الجنوب: تأكيد على أن العمل قد بدأ

في أول جولة له منذ وقف النار في الجنوب، زار وزير المالية ياسين جابر الجنوب، برفقة رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر وفريق من الوزارة مجلس الجنوب.



الجولة بدأت من صور، وشملت لقاءات مع النواب ورؤساء البلديات والفعاليات المحلية، للاطلاع على حجم الأضرار وأوضاع الأهالي والنازحين، وتستكمل في النبطية حيث سيعاين وزير المالية عدداً من المؤسسات الرسمية المتضررة، من بينها سرايا النبطية ومبنى البنك المركزي والسوق القديم.



وأكد ياسين أن هدف الجولة هو التأكيد على أن العمل في الجنوب قد بدأ، حيث يواصل مجلس الجنوب مسح الأضرار بالتعاون مع وزارة الأشغال التي تعمل على إزالة الأنقاض وفتح الطرقات، فيما بدأت وزارة الاتصالات بإصلاح الأعطال.



ويبقى التحدي الأبرز تأمين عودة الأهالي الذين دمرت منازلهم، عبر البحث في حلول مؤقتة، منها ترميم أبنية حكومية غير مشغولة، وتأمين بيوت جاهزة، إضافة إلى بدلات إيجار للعائلات غير القادرة على العودة إلى منازلها عبر وزارة الشؤون الإجتماعية.