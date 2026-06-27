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جابر جال في النبطية: الهم الاكبر اليوم تأمين الدعم من الاشقاء والاصدقاء لإعادة الاعمار

أخبار لبنان
2026-06-27 | 09:46
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جابر جال في النبطية: الهم الاكبر اليوم تأمين الدعم من الاشقاء والاصدقاء لإعادة الاعمار
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جابر جال في النبطية: الهم الاكبر اليوم تأمين الدعم من الاشقاء والاصدقاء لإعادة الاعمار

جال وزير المال ياسين جابر في مدينة النبطية، يرافقه رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، للاطلاع على حجم الدمار الذي خلفه العدوان الاسرائيلي، ومتابعة عودة مؤسسات الدولة والمواطنين اليها والى بلداتها وقراها.

واستهل جابر وحيدر جولتهما بزيارة مفتي وامام مدينة النبطية الشيخ عبد الحسين صادق في منزله الذي استقبلهم بحضور النائب هاني قبيسي، رئيس بلدية النبطية عباس فخر الدين ونائبه محمد حجازي واعضاء من المجلس البلدي وفاعليات

وقال جابر: "إن زيارتنا الى النبطية للاطلاع على ما خلفه العدوان الاسرائيلي، وان كان من الصعب ان نتحدث عنها كمدينة، فهي مدينتنا واهلها احبابنا ، واليوم جئنا لنقول ان الدولة موجودة وهي تقف الى جانب الاهالي ، ويرافقتي رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر الذي سيكون لهم دور كبير كمجلس في الفترة المقبلة، وتم في اجتماع عقد الاسبوع الماضي توزيع الادوار كوزارات ومؤسسات رسمية، واود الإشارة إلى ان وزير الاتصالات ابلغني باصلاح محطة حاروف. كما اود الاشارة إلى انه لو تم وقف لاطلاق النار دون ايجاد مقومات الحياة فستكون هناك صعوبة في عودة الناس، والاولوية اليوم لتأمين الخدمات واعتقد ان الهاتف سيتم اصلاحه خلال الاسبوع المقبل، اضافة الى الكهرباء وسيتم حل مشكلة المحولات والشراء".

وأضاف: "فتح الطرقات اولوية وازالة الردم، وهناك تعاون بين وزارة الاشغال ومجلس الجنوب والتمويل مؤمن لذلك، اضافة الى عودة النازحين هناك 3 طرق ستكون المسار لذلك، اولا ترميم الابنية الحكومية الممكن اصلاحها لكي يتم العودة اليها وتكون مراكز للنازحين الذين سيعودون ومنازلهم مدمرة او لا امكانية العودة الى بلداتهم، كما انه تتم دراسة استعمال المنازل الجاهزة في البلدات كبديل عن المنازل المهدمة، كما هناك بدلات الايواء للعائلات المهدمة منازلها". 

وأوضح أن "هناك موضوع القيام بمسح لكل الاضرار وهي خطوة سيبدأ بها مجلس الجنوب، واليوم هناك قروض كافية لتمويل جزء من ايجاد ارضية لعودة الاهالي كما اننا بحاجة لجهود كبيرة وتمويل من الاصدقاء والاشقاء لإعادة ورشة اعمار شاملة ونترقب مؤتمر دولي قريبا لتأمين مليار دولار على الاقل، ولكن كبداية خطة التحرك السريع انطلقت، وكل المعنيين فيها كوزارات ومؤسسات بدأوا العمل".

بعد ذلك، جال جابر وقبيسي وحيدر ورئيس اتحاد بلديات الشقيف خالد بدر الدين ورئيس بلدية النبطية في السوق التجارية الذي دمرته الغارات الجوية الاسرائيلية، وتفقدوا حي السراي التراثي المدمر، كما تفقدوا محيط مبنى فرع مصرف لبنان الذي دمر بالكامل بغارة جوية، وكانت جولة داخل السراي الحكومية المدمرة جزئيا، وفي مبنى مصلحة المالية والدوائر العقارية في النبطية.

واثر الجولة، لفت جابر الى أنه "كانت لنا جولة في مدينة النبطية والتي كانت اكثر المدن تضررا في الحرب الأخيرة، والمؤسف جدا حجم الشراسة في الاعتداءات والتدمير وارتكاب المجازر. لقد كان هناك استهداف وعدوان خاص لاضعاف الدولة من خلال هذا التدمير لمؤسساتها ومقارها في النبطية، ولكن نقول لن تضعف الدولة وستكون الى جانب اهلها وستقوم بما هو متوجب عليها بالدعم وعودة النازحين وتأمين الخدمات لهم والحكومة ورئيسها والوزارات جاهزة، اضافة الى تأمين مراكز ايواء لمن دمرت منازلهم والدولة ملزمة بتأمين ايواء لهم من خلال تامين منازل جاهزة او اعطاء بدلات إيواء". 

وأشار الى أن "الهم الاكبر اليوم تأمين الدعم من الاشقاء والاصدقاء لاعادة الاعمار في المناطق، واليوم بحاجة الى مبادرات وجهود مضاعفة لاعادة الاعمار والبنى التحتية. مطلبنا اليوم كدولة وكلبنانيين وقف اطلاق النار الدائم ووقف الاعتداءات وانسحاب شامل لجيش العدو لآخر شبر من الاراضي اللبنانية".

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