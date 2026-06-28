الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
قصتي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

جعجع: ليتهم تذكروا أن الفتنة كانت عندما طُبِّق اتفاق الطائف على أناس ولم يُطبَّق على آخرين

أخبار لبنان
2026-06-28 | 06:52
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
جعجع: ليتهم تذكروا أن الفتنة كانت عندما طُبِّق اتفاق الطائف على أناس ولم يُطبَّق على آخرين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
جعجع: ليتهم تذكروا أن الفتنة كانت عندما طُبِّق اتفاق الطائف على أناس ولم يُطبَّق على آخرين

اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، والذي أشرف على إنجازه الرئيس جوزاف عون بالتفاهم والتشاور مع رئيس الحكومة نواف سلام، هو أهم خطوة سياسية قامت بها الدولة اللبنانية منذ نصف قرن، لإخراج لبنان واللبنانيين من المأزق المأساوي وتداعياته بسبب "المقاومات" المتعاقبة على أرض الجنوب.

وقال جعجع في بيان: "إن اتفاق الإطار هذا لا يقتصر على إخراج الإسرائيليين من لبنان، ليعود أهالي الجنوب إلى مناطقهم وقراهم، بل إنه، عندما يُطبَّق، سيقفل نهائيا الخاصرة النازفة في جنوبنا، والتي أدمت اللبنانيين جميعا، وفي طليعتهم أهل الجنوب، وأفقدتنا الاستقرار، وعطّلت بنسب متفاوتة العمل الوطني والسياسي في البلد، وأدّت إلى انهيارات اقتصادية ومالية لم يسلم منها بيت في لبنان".

ولفت الى أن "هذه الخاصرة النازفة، وبخلاف ادعاء "المقاومين" على مختلف مآكلهم ومشاربهم، لم تقدّم شعرة واحدة للقضية الفلسطينية، في الوقت الذي دمّرت فيه لبنان مرارا وتكرارا". 

وأضاف: "من جهة أخرى، فإن اتفاق الإطار، عندما يُطبَّق، لن يقتصر على إخراج الإسرائيليين من أرضنا، وعلى إقفال الخاصرة النازفة في الجنوب فحسب، بل سيخلّصنا أيضا من إشكالية وطنية كبيرة عشنا معها في السنوات الخمسين الماضية، ألا وهي وجود تنظيمات عسكرية خارج الدولة، وفي طليعتها "حزب الله"، تتصرف بقرار الحرب والسلم على هواها وتبعا لمصالح خارجية، ومن دون الأخذ في الاعتبار مصالح لبنان واللبنانيين، ما أدى إلى هزالة الدولة اللبنانية وعدم أخذها على محمل الجد من جميع أصدقاء لبنان شرقا وغربا. واستطراداً، فإن اتفاق الإطار هذا سيُخرج النفوذ الإيراني اللامحدود وغير الشرعي من دوائر القرار اللبناني، والذي كان يدفع بالمواقف والخيارات اللبنانية باتجاهات تخدم مصالح إيران وليس مصالح لبنان واللبنانيين، ويعيد العلاقات بين لبنان وإيران إلى ما كانت عليه قبل نصف قرن: علاقات دبلوماسية طبيعية بين دولتين لمصلحة شعبيهما".

وتابع: "أما الذين استفاقوا اليوم ويصرخون: "إنها الفتنة"، فليتهم تذكروا أن الفتنة كانت عندما طُبِّق اتفاق الطائف في المجال الأمني والعسكري على أناس ولم يُطبَّق على آخرين، بحجج واهية لم تنطلِ على أحد، والدليل الأكبر هو ما آلت إليه أوضاعنا في الوقت الحاضر. والذين استفاقوا اليوم أيضا على اتفاق الهدنة، فيا ليتهم حرّكوا ساكناً عندما بدأ العبث باتفاقية الهدنة منذ العام 1964، بدلا من البكاء الآن على أطلالها".

وذكّر جعجع الجميع، خصوصا الذين يدّعون أن هذا الاتفاق لا يستقيم وليس شرعيا ولم يأخذ في الاعتبار رأي شريحة من اللبنانيين، بأن السلطة الشرعية في لبنان اليوم تتكوّن، وكما في أكثرية بلدان العالم، من رئيس الجمهورية والحكومة والمجلس النيابي، ورئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، الذي أشرف على إنجاز هذا الاتفاق، كان قد انتخبه شرعيا وقانونيا 99 نائبا من أصل 128، وهذه الحكومة قد نالت الثقة مرتين بما يلامس ثلثي أصوات المجلس الذي انتخبه الشعب اللبناني.

وشدد جعجع على ان "هذه أكبر فرصة سنحت للبنان ليخرج من الأوضاع المأسوية التي عاشها في السنوات الخمسين الأخيرة، فعلينا جميعا أن نتلقفها ونقف وراء سلطاتنا الشرعية للخروج مما نحن فيه بأسرع وقت ممكن، بدلا من إضاعة الوقت بطروحات وبطولات أكل الدهر عليها وشرب… حتى ثمل اللبنانيون جميعا".

أخبار لبنان

ليتهم

تذكروا

الفتنة

عندما

طُبِّق

اتفاق

الطائف

يُطبَّق

آخرين

LBCI التالي
بقائي: لضرورة تنفيذ الالتزام الوارد في البند الأول من مذكرة التفاهم بشأن إنهاء الحرب في لبنان
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري ونظيره القطري... وتأكيد ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان ووقف الاعتداءات
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2026-04-12

سلام: لنطبق بنود اتفاق الطائف كاملة ولنصوّب ما طبق منه خلافاً لنصه او روحه ولنعمل على سدّ ما بيّنت فيه الممارسة من ثغرات وعلى تطويره كلما برزت حاجة الى ذلك

LBCI
أخبار لبنان
2026-06-24

نواف سلام: أنا لا أطلب من حزب الله سوى الوفاء بالتزاماته... ولن نتفاوض على تطبيق اتفاق الطائف

LBCI
خبر عاجل
2026-06-04

سلام: في موضوع حصرية السلاح بيد الدولة في كامل الأراضي اللبنانية تأخّرنا كثيرًا في تطبيق ما نصّ عليه اتفاق الطائف الذي وقّعه اللبنانيون وهو ما ورد أيضًا في بياننا الوزاري

LBCI
خبر عاجل
2026-04-23

معلومات للـLBCI: الامير يزيد بن فرحان التقى الرئيس بري مجددا هذا المساء بعيدا عن الاعلام وبحث معه تفاصيل تطبيق اتفاق الطائف بحذافيره من دون اي تمييع

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:55

بقائي: لضرورة تنفيذ الالتزام الوارد في البند الأول من مذكرة التفاهم بشأن إنهاء الحرب في لبنان

LBCI
أخبار دولية
06:23

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري ونظيره القطري... وتأكيد ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان ووقف الاعتداءات

LBCI
أخبار لبنان
06:10

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده في معارك في جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
03:27

الرئيس عون دان الاعتداءات التي استهدفت البحرين والكويت: لاعتماد الحوار والوسائل الدبلوماسية كسبيل وحيد لحل النزاعات

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-03-09

كالاس: قرار "حزب الله" بمهاجمة إسرائيل دعمًا لإيران يعرض المنطقة بأكملها للخطر ويضيف بعدًا مميتًا

LBCI
منوعات
2026-06-27

بعد عرض الزواج في كان... مايا أبو الحسن تحتفل بخطوبتها وتعلن: "الأبد يبدأ الآن"

LBCI
أخبار لبنان
06:52

جعجع: ليتهم تذكروا أن الفتنة كانت عندما طُبِّق اتفاق الطائف على أناس ولم يُطبَّق على آخرين

LBCI
أخبار لبنان
06:55

بقائي: لضرورة تنفيذ الالتزام الوارد في البند الأول من مذكرة التفاهم بشأن إنهاء الحرب في لبنان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
05:09

وزير الخارجية العراقي إلتقى نظيره الإيراني... عراقجي: على إسرائيل الانسحاب من المناطق المحتلة بلبنان وهذه مسؤولية واشنطن

LBCI
أخبار لبنان
03:13

حسن فضل الله: ما أقدمت عليه السُلطة هو الفتنة ويدنا ستبقى على الزناد... "ومن لم يكن لديه سلاح سيشتريه"

LBCI
حال الطقس
13:53

إليكم حال الطقس...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

بعد انتظار ٩٢ عاماً… هكذا اجتازت مصر دور المجموعات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

تمهيدًا لانطلاق دور الـ32… فرنسا تتصدر مجموعتها وتأهل تاريخي للرأس الأخضر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

بعد إتفاق واشنطن... وزير المالية في صور والنبطية. بين السياسة وملف العودة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

من "إنها الفتنة" الى "لا تكونوا كإبن اللبون"... فك شيفرة موقف بري بعد اتفاق واشنطن!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

اتفاق الإطار يثير تباينات داخلية… ما مواقف حزب الله وبري منه؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

لبنان أمام الاتفاق الإطاري مع إسرائيل… انقسام في القراءات بين السيادة والمكاسب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
09:26

قاسم: اتفاق الإطار "مذلة وعار" وتنازل عن سيادة لبنان... وسنواصل مقاومة الاحتلال

LBCI
أخبار لبنان
03:13

حسن فضل الله: ما أقدمت عليه السُلطة هو الفتنة ويدنا ستبقى على الزناد... "ومن لم يكن لديه سلاح سيشتريه"

LBCI
حال الطقس
03:17

إليكم حال الطقس في لبنان...

LBCI
أخبار دولية
02:51

السلطات الصحية الفرنسية تحصي حوالى ألف وفاة إضافية منذ الأربعاء بسبب القيظ

LBCI
أخبار لبنان
00:14

الجيش الإسرائيلي: قضينا على عناصر من حزب الله واستهدفنا منصة إطلاق في منطقة النبطية

LBCI
منوعات
12:19

فقدا طفلتهما أولاً... ثم وقعت الكارثة الثانية خلال اللحاق بسيارة الإسعاف: إليكم ما حصل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

من "إنها الفتنة" الى "لا تكونوا كإبن اللبون"... فك شيفرة موقف بري بعد اتفاق واشنطن!

LBCI
خبر عاجل
23:23

الجيش الأميركي شنّ ضربات جوية على "مواقع متعددة" في إيران

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More