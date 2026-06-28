اتصال بين رئيس مجلس النواب ووزير الخارجية المصري... عبد العاطي: الانسحاب الإسرائيلي الكامل هو مفتاح الاستقرار في لبنان

جرى إتصال بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي تناولا خلاله تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة.



وجدد عبد العاطي حرص مصر على الاستقرار في لبنان، مشدداً على أن التركيز يجب أن يكون على ضرورة الانسحاب الكامل للعدو الإسرائيلي من جنوب لبنان وإنتشار الجيش اللبناني، مؤكداً بأن الانسحاب الإسرائيلي الكامل هو مفتاح الاستقرار في لبنان.



بدوره، جدد الرئيس بري تأكيده وجوب تجنب الفتنة في لبنان والحرص على بذل كل جهد من أجل صون وحفظ الاستقرار والسلم الأهلي.