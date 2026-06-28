أدرعي: تدمير نفق مجدل زون والذي عثر بداخله على مئات الاسلحة

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيحاي أدرعي أن قوات الفرقة 91 دمرت مسارًا تحت الأرض تم العثور عليه في قرية مجدل زون ضمن المنطقة الأمنية في جنوب لبنان.

وقال: "لقد تم انشاء المجمع تحت الأرض باستخدام تكنولوجيا وخبرة تعودان إلى النظام الإيراني حيث بلغ طول النفق أكثر من 200 متر وعمقه أكثر من 25 مترًا، وعُثر بداخله على مئات قطع الأسلحة وأربعة فوهات إطلاق موجّهة نحو أراضي دولة إسرائيل."

وأكد أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان لإزالة أي تهديد لقواته ولن يسمح لحزب الله بالمساس بمواطني دولة إسرائيل أو بقوات الجيش الإسرائيلي.