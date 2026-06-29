مصرف الإسكان يكرّم الرئيس الياس سركيس في الذكرى الـ50 على تأسيسه... وحبيب: ما زالت رؤيته حيّة في رسالة المصرف وضميره

في محطة وفاء وتقدير، أقام مصرف الإسكان برئاسة رئيس مجلس إدارته مديره العام أنطوان حبيب، حفل تكريم للرئيس الراحل الياس سركيس أحد مؤسسي المصرف في ذكرى مرور 50 عاماً على تأسيسه.



ونُظِّم الحفل في بلدة الشبانية مسقط رأس الرئيس المكرَّم، حضره أبناء شقيقه رئيس اتحاد بلديات المتن الأعلى كريم سركيس والسيّدان جوزف ومكرم سركيس، محافظ جبل لبنان محمود مكاوي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، عائلة الرئيس سركيس، ووفد من مصرف الإسكان.



في المناسبة، ألقى حبيب كلمة قال فيها: "نجتمع اليوم لنستذكر رجلًا من رجالات لبنان الكبار، ورئيسًا ترك بصمةً مشرّفة في تاريخ الوطن، وأسهم في تأسيس مصرف الإسكان، إيمانًا منه بأن بناء الدولة يبدأ ببناء الإنسان".



وأضاف: "من هذا الإيمان، جاءت مساهمته في تأسيس مصرف الإسكان، ليمنح آلاف العائلات اللبنانية فرصة امتلاك منزل، وليساعد الشباب اللبنانيين على التمسك بأرضهم وبناء مستقبلهم في وطنهم وأرضهم".



وأوضحت أنه "بعد خمسين عامًا، ما زالت هذه الرؤية حيّة في رسالة مصرف الإسكان وضميره، وما زال أثرها حاضرًا في حياة اللبنانيين وفضلها حافظاً لكرامتهم بامتلاك منزل".



ثم قدّم حبيب بإسم مصرف الإسكان اليوبيل الذهبي للمصرف، لعائلة الرئيس الراحل الياس سركيس الممثلة بالسادة كريم ومكرم وجوزف، "عربون وفاء وعرفان لفخامة الرئيس الراحل الياس سركيس، أحد أبرز مؤسّسي هذا الصرح الوطني، وتقديرًا لإرثه في خدمة لبنان الذي أحَبّ، وبناء مؤسساته" على حدّ تعبيره.



بدوره، لفت عربيد الى أن أسماء كثيرة مرّت على أرض لبنان إلا أن منها حلّقت في سمائه... ومن هذه الأسماء الرئيس الياس سركيس.



وقال: "كلما ذُكر اسمه، أشعر بأن اللبنانيين لا يتحدثون عن رئيس سابق بقدر ما يتحدثون عن صورة معيّنة للدولة افتقدوها طويلاً، صورة المسؤول الذي رفع المؤسسات على أكتافه بدل أن يتبوّأ مقعده فوقها. الدولة بين يديه أمانة ثقيلة حملها في واحدة من أحلك اللحظات التي عرفها لبنان الحديث".



وأضاف: "إننا في محضر الرئيس سركيس نستحضر فكرةً مفادها أن السياسة يمكن أن تكون أخلاقاً أيضاً. إن أفضل ما نقوله اليوم هو أننا نريد استعادة شيء من طينة الرئيس الراحل الياس سركيس، شيء من هدوئه من نزاهته ومن احترامه للمؤسسات وإيمانه بأن لبنان لا يُبنى إلا بالدولة ولا يُحمى إلا بالدولة ولا يستمر إلا بالدولة وبرجالاتها".



