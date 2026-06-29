وزير الثقافة تسلم نسخة من كتاب بيبلوس والبحر "Byblos et la mer "

تسلم وزير الثقافة غسان سلامة نسخة من كتاب الاثرية المتخصصة في الآثار المغمورة بالمياه الدكتور مارتين فرنسيس بيبلوس والبحر "Byblos et la mer " في مكتبه في المكتبة الوطنية الصنائع.



وتضمن الكتاب دراسة كاملة ومميزة انجزت تحت اشراف المديرية العامة للاثار عن مرفأ جبيل القديمة والتجارة البحرية التي كانت مزدهرة في العصرين البرونزي والحديدي لاسيما تصدير الاخشاب الصنوبرية والارز الى حوض البحر المتوسط وتحديدًا الى مصر.



ولفتت فرنسيس الى ان ما شجعها على المضي في هذا الموضوع ان عدد من المراجع اشارت الى وجود ميناء تجاري قائم في جبيل.



وعملت منذ اثنَي عشر عاما في الحقل الميداني الجيو-أثري في المناطق البحرية والساحلية لجبيل، في محاولة القاء الضوء على حقيقة المشهد المينائي القديم للمدينة بدعم من "هونر فروست " حيث أكدّت المسوحات على وجود حوض مدفون عند السفوح الجنوبية لأكروبوليس مدينة جبيل، ومن المرجح أنّ هذا الميناء - الذي يُشكّل السبب الرئيسي لوجود هذه المدينة البحرية - يّعد أحد أقدم مرافق الموانئ في شرق المتوسط