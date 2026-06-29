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الحجار التقى ولي عهد الكويت ورئيس الوزراء وبحث في تعزيز التعاون مع الدولة الشقيقة: لبنان متمسك بعمقه العربي

أخبار لبنان
2026-06-29 | 08:24
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الحجار التقى ولي عهد الكويت ورئيس الوزراء وبحث في تعزيز التعاون مع الدولة الشقيقة: لبنان متمسك بعمقه العربي
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الحجار التقى ولي عهد الكويت ورئيس الوزراء وبحث في تعزيز التعاون مع الدولة الشقيقة: لبنان متمسك بعمقه العربي

التقى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في إطار زيارته الرسمية للكويت، ولي عهد دولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع لبنان والكويت بالإضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز أوجه التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات.

وأكد الوزير الحجار" تمسك لبنان بعمق انتمائه العربي وحرصه على تعزيز علاقاته مع اشقائه العرب"، مثمنا "ما يبديه المسؤولون الكويتيون من اهتمام ودعم للبنان وشعبه".

ورافق الوزير الحجار في اللقاء كل من المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، المديرة العامة للأحوال الشخصية بالتكليف رودينا مرعب، وسفير لبنان لدى دولة الكويت غادي الخوري.

كما التقى الوزير الحجار رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، ناقلا إليه تحيات رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وتقديره لما تقدمه دولة الكويت من دعم ومساندة للبنان.

بدوره، حمّل الشيخ الصباح الوزير الحجار تحياته للرئيس سلام وتمنياته للبنان دوام التقدم والازدهار.

وشدد الوزير الحجار على "أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين الحكومتين اللبنانية والكويتية، وتفعيل قنوات التنسيق والتواصل في مختلف المجالات، لا سيما في الشؤون الأمنية".

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