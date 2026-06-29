الحاج حسن: اتفاق الإطار فيه كل ما تريده إسرائيل وليس فيه للبنان شيء

اعتبر النائب حسين الحاج حسن أنّ "اتفاق الإطار فيه كل ما تريده إسرائيل، وليس فيه للبنان شيء إلا الوعود التي لا تنفذ إلا عندما يطمئن الإسرائيليّ، هذا استسلام وذل وعار".



وقال: "وقعت سفيرة السلطة في واشنطن اتفاق إطار مع العدو برعاية أميركية، هي لا تمثل اللبنانيين جميعاً فيما فعلت، فهذا الاتفاق هو وثيقة استسلام، والقسم الأكبر من اللبنانيين يرفضون الاستسلام للعدو والذل والهوان".



واتهم السلطة بأنها "تخلت عن حقها بمقاضاة العدو عن جرائمه بالاتفاق"، وتابع: "يا لعاركم، آلاف الشهداء والجرحى والبيوت المدمرة، وعدد من ضباط الجيش قتلهم العدو، كل هذا شُطب في "شخطة" قلم منكم يا مدعي السيادة".



ووصف الاتفاق بالسيء والاستسلام والعار والذل والمهانة.