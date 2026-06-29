الصدي: تعليق رسوم المواد المنتجة للنفايات خطوة مسؤولة وستنعكس على أسعار المحروقات

كتب وزير الطاقة والمياه جو الصدي عبر حسابه على منصة"اكس":" قرار مجلس الوزراء تعليق العمل بالمرسوم المتعلق بالرسوم على المواد المنتجة للنفايات خطوة مسؤولة نظراً للظروف المعيشية والاقتصادية الحالية والتداعيات الناجمة عن الحرب.

هذه الخطوة التي عملنا عليها أنا وعدد من الزملاء الوزراء، كما أعلنت في البيان الصادر عن وزارة الطاقة والمياه يوم الجمعة الماضي، ستجعل المواطنين يلمسون أكثر محلياً حجم تراجع أسعار المحروقات عالمياً".

