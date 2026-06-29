الجيش اللبنانيّ: قائد الجيش ثمن الدعم الأميركي ّوشدد على ضرورة استمرار التعاون

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه - اليرزة قائد القيادة المركزية في الجيش الأميركيّ Admiral Brad Cooper مع وفد مرافق.



وتناول البحث التطورات في لبنان والمنطقة، وأهمية إنجاح آلية تنفيذ الملحق الأمنيّ باتفاق الإطار، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون في المستقبل.



وقد أعرب العماد هيكل عن شكره للدعم الأميركيّ، مشددًا على ضرورة استمرار التعاون بين الجيشين بما يحفظ أمن لبنان واستقراره.