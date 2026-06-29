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قافلة مساعدات إنسانية ثانية إلى الجنوب بدعم من Fondation CMA CGM وL’Œuvre d’Orient
أخبار لبنان
2026-06-29 | 10:41
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قافلة مساعدات إنسانية ثانية إلى الجنوب بدعم من Fondation CMA CGM وL’Œuvre d’Orient
تواصل Fondation CMA CGM و L’Œuvre d’Orient التزامهما بدعم سكان جنوب لبنان، من خلال إرسال قافلة ثانية من المساعدات الإنسانية، تضم مواد غذائية ومستلزمات اساسية إلى بلدة دير ميماس تلبية لاحتياجات العائلات التي لا تزال متواجدة في البلدة رغم الظروف الصعبة.
من خلال هذه المبادرة التضامنية، تم دعم أكثر من 300 عائلة في دير ميماس والبلدات المجاورة، والمساهمة في الاستجابة السريعة للحاجات الأكثر إلحاحاً.
يؤكد وصول هذه القافلة الالتزام المتواصل لـ Fondation CMA CGM و L’Œuvre d’Orient بالوقوف إلى جانب المجتمعات المتضررة في الجنوب .
وقد تطوع عدد من موظفي مجموعة CMA CGM في لبنان من أجل توضيب المساعدات وتسهيل إيصالها إلى المستفيدين في اطار برنامج "التطوع بالمهارات" (mécénat de compétences) الذي تعزّزه Fondation CMA CGM، والذي يتيح لموظفي المجموعة تكريس وقتهم وخبراتهم دعماً لمبادرات إنسانية وتضامنية.
وبدعم من Fondation CMA CGM، نجحت L’Œuvre d’Orient في ايصال قافلة إنسانية أولى إلى بلدة دبل في جنوب لبنان في 6 حزيران 2026. وقد ضمّت القافلة مواد غذائية ومستلزمات اساسية، وساهمت في تقديم دعم طارىء للعائلات المتضررة.
التزام مستدام تجاه النازحين والفئات المتضررة في لبنان
تندرج هذه العملية الإنسانية ضمن برنامج "حاويات الأمل"، وتعزّز التزام Fondation CMA CGM بدعم النازحين والفئات الأكثر ضعفاً في لبنان.
فمنذ بداية الأزمة في الشرق الأوسط، تم تنفيذ عددًا من المبادرات الإنسانية، من بينها:
•
نقل 60 طناً من المساعدات الإنسانية الفرنسية عبر طائرة تابعة لـ CMA CGM AIR CARGO
•
نقل 800 طن من المساعدات المصرية بحراً.
•
نقل 600 طن من المساعدات الطارئة المجهزة من قبل الاتحاد الأوروبي، بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي.
•
نشر "PharmaBox" بالتعاون مع كاريتاس، وهي حاوية تم تحويلها إلى صيدلية متنقلة لتأمين الخدمات الصحية الأساسية لنحو 97 ألف شخص.
•
نقل 1,000 طن من المساعدات الإنسانية التابعة لبرنامج الأغذية العالمي دعماً للفئات الأكثر ضعفاً في لبنان.
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