سفير لبنان في الفاتيكان كرّم الراعي في غداء: اتفاق الاطار خطوة اولى وجبارة على الطريق الصحيح

أقام سفير لبنان لدى الكرسيّ الرسوليّ فادي عساف مأدبة غداء تكريمية للبطريرك المارونيّ الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الذي يزور روما للمشاركة في أعمال الكونسيستوار الاستثنائي الذي دعا إليه البابا لاوون الرابع عشر.



ورحّب عساف بالبطريرك الراعي، متمنيًا له التوفيق في زيارته إلى الكرسيّ الرسوليّ، والتي تتضمن سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين في حاضرة الفاتيكان، في مقدمهم قداسة البابا لاوون الرابع عشر وأمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين.



وأكد عساف ثقته بـ"الدور المحوري الذي تضطلع به الكنيسة المارونية في نقل حقيقة الأوضاع اللبنانية إلى دوائر القرار في الفاتيكان، ولا سيما في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان"، مشيدا بـ"المواقف السيادية للبطريرك الراعي، والتي تعبر عن النهج التاريخي والطبيعي لبكركي".



ونوه بـ"الجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لترسيخ سيادة الدولة واستعادة قرارها الحر والمستقل".



واعتبر أن "اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، يشكل مدخلا لمعالجة عدد من الملفات الوطنية الأساسية، وفي مقدمها تحرير الأراضي اللبنانية، وحصر السلاح بيد الدولة، وإعادة قرار الحرب والسلم إلى المؤسسات الدستورية، والعمل على تحرير الأسرى، وإطلاق مسار إعادة الإعمار".



ورأى أن "اتفاق الاطار هو خطوة اولى وجبارة على الطريق الصحيح، وهو طريق شاق وطويل، لكن النوايا صافية والرؤية واضحة، والارادة صلبة".