السيد: عودة 400 ألف نازح الى مناطقهم

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة حنين السيد أن "الأرقام تشير إلى أن نحو 400 ألف شخص أي ما يعادل 40% من النازحين عادوا إلى مناطقهم، كما انخفض عدد النازحين في مراكز الإيواء إلى 13 ألفا بعدما كان 37 ألفا أي إن 63% منهم غادروا مراكز الإيواء".



وأكدت أن "بعض مراكز الإيواء ستبقى مفتوحة لاستقبال النازحين الذين لا يستطيعون العودة إلى منازلهم حاليا"، لافتة الى أن "عدد مراكز الإيواء انخفض من 692 في الذروة إلى 479 اليوم، مع إقفال 213 مركزا، وفي بيروت تراجع عدد المراكز من 150 إلى 100".



وأوضحت وزيرة الشؤون أن "أعداد مراكز الايواء انخفضت في جميع المحافظات باستثناء محافظة النبطية، حيث فُتحت بعض المراكز الإضافية للنازحين الراغبين بالتواجد بالقرب من قراهم".



وشددت على "مواصلة برنامج المساعدات النقدية الطارئة وتوزيع المساعدات العينية للعائلات خارج مراكز الإيواء".