وزير العدل في فرنسا وبحث في سبل تطوير التعاون القضائيّ

بحث وزير العدل اللبنانيّ عادل نصار في باريس مع نظيره الفرنسيّ، السيد جيرالد دارمانان، سبل تعزيز التعاون بين وزارتَي العدل في البلدين في مختلف المجالات المشتركة.



وحضر اللقاء سفير لبنان لدى فرنسا السيد ربيع شاعر، والسيدة آن ـ ليز باغريل، المستشارة الدبلوماسية للوزير الفرنسي.



كما بحث المجتمعون التعاون القضائيّ وتبادل الخبرات ومسألة تسجيل المحامين اللبنانيين في نقابة المحامين الفرنسية وسبل تيسير الإجراءات ذات الصلة.



وفي ختام اللقاء، تمّ الاتفاق على أن يقوم وزير العدل الفرنسي بزيارة رسمية إلى لبنان في مطلع أيلول يرافقه وفد مؤلّف من كبار المسؤولين في وزارة العدل الفرنسية وعدد من القضاة الفرنسيين لاستكمال البحث في ملفات التعاون المشترك وتعزيز الشراكة القضائية بين لبنان وفرنسا.