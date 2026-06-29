جابر بحث مع خريش في تسهيل صرف احتياجات الدفاع المدني وعرض مع خليل لضبط الحدود منعا للتهريب

استقبل وزير المالية ياسين جابر في مكتبه في الوزارة ،المدير العام للدفاع المدني العميد عماد خريش ،حيث تابع معه اجراءات تسهيل صرف احتياجات الدفاع المدني المالية في الظرف الحالي، والدور الذي يضطلع به خصوصاً في المناطق التي تستهدفها الاعتداءات الاسرائيلية .



كما تابع جابر مع رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد مصباح خليل، التدابير المتخذة عند المعابر وفي مرفاي بيروت وطرابلس ومطار رفيق الحريري الدولي من خلال اجراءات التحديث القائمة من اجل ضبط الحدود ومنع التهربب.